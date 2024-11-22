Как узнать, что субсидию предоставили. Три простых способа

Субсидию назначают за 10-14 дней или отказывают в ней

Субсидию на жилищно-коммунальные услуги используют сотни тысяч человек в Украине. Это помогает сэкономить деньги на оплате счетов. Сумма для каждой семьи рассчитывается индивидуально через 10-14 дней после подачи документов.

О предоставлении субсидии Пенсионный фонд уведомляет заявителя. Это может произойти различным образом, в зависимости от того, как вы подавали документы.

Если подавали документы онлайн

При подаче документов онлайн через портал Пенсионного фонда вам поступит уведомление на самом портале. Оно поступит в раздел "Мои сообщения" — "Индивидуальные сообщения". Затем можно будет посмотреть данные о субсидии в разделе "Моя субсидия". В случае подачи через портал "Дия", ответ на субсидию поступит в разделы "Обратите внимание" или "Заказные услуги" на портале в течение трех дней сдать принятие решения.

Если подавали документы в ЦНАП или отделении

При подаче документов обычным образом ответ на субсидию поступит на электронную почту, указанную при подаче документов. Также из Пенсионного фонда могут перезвонить, в случае уточнений.

Проверка предоставления субсидии через горячую линию

Если онлайн способ проверки результата подачи документов на субсидию вам недоступен, можно воспользоваться телефоном. На сайте пенсионного фонда есть контакты отделений по областям или же можно позвонить на номер горячей линии 0-800-503-753.

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