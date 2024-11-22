В Украине снова воздушная тревога: в Днепре раздались взрывы, первые детали и фото (обновлено)

Всех просят находиться в укрытиях

В Украине второй раз за утро объявили воздушную тревогу. После этого в Днепре прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Информацию подтверждают мониторинговые Telegram-каналы и местные паблики.

"Взрыв раздался в пределах Днепра. Была применена 1х баллистическая ракета Искандер-М. Угроза баллистики продолжается до отбоя", — пишет один из мониторингов.

Также сообщается, что возле Днепра "висит" разведывательный дрон. Угроза баллистики для города сохраняется.

В городе после взрыва поднимается в небо черный дым.

В Воздушных силах Украины тем временем информируют, что угроза применения баллистического вооружения для восточных, центральных и южных областей. В связи с этим всех просят оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

Движение ударных БпЛА:

БпЛА на Полтавщине, направление движения – юго-западное;

БпЛА на Черниговщине, направление движения – западное, юго-западное;

БпЛА в Сумской области, направление движения — юго-западное;

БпЛА на севере Киевщины, направление движения – западное

БпЛА в Житомирской области, направление движения — южное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 21 ноября в Кривом Роге прогремели сразу несколько взрывов. В результате атаки есть 17 пострадавших, среди них — двое несовершеннолетних.