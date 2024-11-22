Вынудить Россию соблюдать мирные договоренности можно: Ходжес назвал способ

Нет никаких оснований полагать, что Россия будет придерживаться каких-либо договоренностей

Заставить Россию соблюдать мирные договоренности можно. Для этого нужно присутствие военных стран Европы, США, Канады на территории Украины.

Такое мнение выразил генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью Radio NV. По его словам, нет оснований полагать, что Россия будет придерживаться любых договоренностей, если нет будет мощной силы.

"Я не имею никакой уверенности в том, что Россия когда-нибудь придерживается каких-либо договоренностей. Нет никаких оснований полагать, что они будут придерживаться каких-либо договоренностей, если только не будет очень мощной силы, которая заставит их это сделать", — сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что такой силой могут стать европейские солдаты, американцы и канадцы, которые были бы в Украине для обеспечения таких договоренностей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 ноября Reuters со ссылкой на источники написало, что российский президент Владимир Путин готов обсуждать с Трампом соглашение о прекращении огня в Украине. При этом он отвергает любые значительные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиций вступить в НАТО.