В одній з областей України посилюють мобілізацію. Українці вже відреагували

Таке рішення прийняли після доповідей керівників ТЦК

На Харківщині планують посилити мобілізацію військовозобов'язаних, яка є обов'язковою під час дії воєнного стану в Україні.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, під час засідання Ради оборони цьому питанню приділили особливу увагу.

"Зміцнення обороноздатності та підтримка цивільних — головне з Ради оборони області", — пише Синєгубов.

Він наголосив, що на засіданні 22 листопада обговорили процеси в регіоні та посилення обороноздатності Харківщини. А також заслухали доповіді керівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) та Національної поліції області щодо поточної ситуації.

Аналізуючи отримані дані, адміністрація Харківської області буде працювати над підвищенням ефективності мобілізаційних заходів.

У мережі цю заяву Синєгубова українці не оцінили, адже, за словами користувачів, у Харкові і так майже немає людей, а чоловіки на вулиці і не виходять. Дехто наголосив на тому, що можна створити кілька штурмових бригад зі співробітників ТЦК, адже це ефективніше, ніж "бусифікація".

Нагадаємо, що загальна кількість українців чоловічої статі віком від 25 до 60 років становить понад 11 млн чоловіків. Мобілізаційний резерв становить 3,7 млн ​​осіб. Тобто 7,4 млн не можуть бути мобілізовані або вже мобілізовані. З них уже служать – 1,2 млн.

Раніше "Телеграф" писав, що треба змінити у мобілізації і чому ліквідація ТЦК не вихід, розповіла голова комісії Ради.