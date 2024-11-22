В одной из областей Украины усиливают мобилизацию. Украинцы уже отреагировали
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Такое решение было принято после докладов руководителей ТЦК
В Харьковской области планируют усилить мобилизацию военнообязанных, которая является обязательной во время действия военного положения в Украине.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, во время заседания Совета обороны этому вопросу уделили особое внимание.
"Укрепление обороноспособности и поддержка гражданских — главное из Совета обороны области", — пишет Синегубов.
Он отметил, что на заседании 22 ноября обсудили процессы в регионе и усиление обороноспособности Харьковщины. А также заслушали доклады руководителей территориальных центров комплектования (ТЦК) и Национальной полиции области по текущей ситуации.
Анализируя полученные данные, администрация Харьковской области будет работать над повышением эффективности мобилизационных мер.
В сети это заявление Синегубова украинцы не оценили, ведь, по словам пользователей, в Харькове и так почти нет людей, а мужчины и не выходят на улицы. Некоторые отметили, что можно создать несколько штурмовых бригад из сотрудников ТЦК, ведь это эффективнее, чем "бусификация".
Напомним, что общее количество украинцев мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет составляет более 11 млн мужчин. Мобилизационный резерв составляет 3,7 млн человек. То есть 7,4 млн не могут быть мобилизованы или уже мобилизованы. Из них уже служат – 1,2 млн.
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