В одной из областей Украины усиливают мобилизацию. Украинцы уже отреагировали

Такое решение было принято после докладов руководителей ТЦК

В Харьковской области планируют усилить мобилизацию военнообязанных, которая является обязательной во время действия военного положения в Украине.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, во время заседания Совета обороны этому вопросу уделили особое внимание.

"Укрепление обороноспособности и поддержка гражданских — главное из Совета обороны области", — пишет Синегубов.

Он отметил, что на заседании 22 ноября обсудили процессы в регионе и усиление обороноспособности Харьковщины. А также заслушали доклады руководителей территориальных центров комплектования (ТЦК) и Национальной полиции области по текущей ситуации.

Анализируя полученные данные, администрация Харьковской области будет работать над повышением эффективности мобилизационных мер.

В сети это заявление Синегубова украинцы не оценили, ведь, по словам пользователей, в Харькове и так почти нет людей, а мужчины и не выходят на улицы. Некоторые отметили, что можно создать несколько штурмовых бригад из сотрудников ТЦК, ведь это эффективнее, чем "бусификация".

Напомним, что общее количество украинцев мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет составляет более 11 млн мужчин. Мобилизационный резерв составляет 3,7 млн ​​человек. То есть 7,4 млн не могут быть мобилизованы или уже мобилизованы. Из них уже служат – 1,2 млн.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно изменить в мобилизации и почему ликвидация ТЦК не выход, рассказала председатель комиссии Рады.