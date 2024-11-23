Журналістка вразила одкровеннями про Суми: "Життя тут - суцільний похорон. Але найгірше ще попереду"

Попри жахливі реалії війни Життя у Сумах триває на повну

Сумська журналістка Альона Яцина розповіла про життя у прикордонних Сумах, які росіяни практично щодня обстрілюють ракетами, КАБами (керовані авіаційні бомби) та "шахедами".

"Цей тиждень — суцільні поховання дорослих і дітей. Загиблі, загиблі, загиблі. У лікарнях і реанімаціях — десятки поранених. Із двору-колодязю з шести девʼятиповерхівок, в середину якого прилетіла балістика, виїхали в одну ніч до півтисячі людей. Дні жалоби не встигають змінити один одного", — пише вона на своїй Facebook-сторінці.

Журналістка додала, що це впливає на сумчан та життя у місті. Адже зараз майже у кожного містянина є близькі чи знайомі серед постраждалих.

"А це завжди зачіпає трохи інакше. Або не трохи. Та поруч з цим ось ця звична буденність війни: типу прокинувся живим — іди на роботу. Поруч з цим — працюючі бізнеси, заклади, купа людей в місті, всі шось возяться, щось роблять. Життя у Сумах триває на повну. І я безмежно рада і вдячна тому, що це зараз є, і кожному, хто це робить. Хто поки взмозі. Хто тримає себе, хто тримає фронт і тим самим — тримає інших. Дякую. Це надважливо зараз і на майбутнє. Бо, мені здається, найгірші часи ще не настали", — закінчила свою розповідь Альона Яцина.

У коментарях її попросили розшифрувати, що вона має на увазі під "найгірші часи ще не настали". Проте журналістка відповіла, що не хоче писати про це.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 17 листопада росіяни вдарили по житловому мікрорайону Сум ракетою з касетним спорядженням. Загинули 11 людей, ще 89 отримали поранення.