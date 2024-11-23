Журналистка впечатлила откровениями про Сумы: "Жизнь тут - сплошные похороны. Но худшее еще впереди"

Несмотря на ужасные реалии войны жизнь в Сумах кипит

Сумская журналистка Алена Яцина рассказала о жизни в приграничных Сумах, которые россияне практически ежедневно обстреливают ракетами, КАБами (управляемые авиационные бомбы) и "шахедами".

"Эта неделя — сплошные похороны взрослых и детей. Погибшие, погибшие, погибшие. В больницах и реанимациях — десятки раненых. Из двора-колодца из шести девятиэтажек, в середину которого прилетела баллистика, выехали в одну ночь до полутысячи человек. Дни траура сменить друг друга", — пишет она на своей Facebook-странице.

Журналистка добавила, что это влияет на сумчан и жизнь в городе. Ведь сейчас почти у каждого горожанина есть близкие или знакомые среди пострадавших.

"А это всегда затрагивает немного иначе. Или не немного. Но наряду с этим вот эта привычная обыденность войны: типа проснулся живым — иди на работу. Наряду с этим — работающие бизнесы, заведения, куча людей в городе, все что-то возятся, что-то делают. Жизнь в Сумах продолжается на полную. И я безгранично рада и благодарна тому, что это сейчас есть, и каждому, кто это делает. Кто пока еще может. Кто держит себя, кто держит фронт и тем самым – держит других. Спасибо. Это очень важно сейчас и на будущее. Потому что, мне кажется, худшие времена еще не наступили", — закончила свой рассказ Алена Яцына.

В комментариях ее попросили расшифровать, что она подразумевает под "худшие времена еще не наступили". Однако журналистка ответила, что не хочет об этом писать.

Как сообщал "Телеграф", вечером 17 ноября россияне ударили по жилому микрорайону Сум ракетой с кассетным снаряжением. Погибли 11 человек, еще 89 получили ранения.