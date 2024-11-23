Ваші предки поклонялись язичницьким богам, якщо прізвище звучить так

Деякі з них доволі популярні

Українські прізвища мають різноманітне та цікаве походження, і більшість з них вказує не тільки на особисті риси. Адже є низка родових імен, яка пішла від назв язичницьких богів.

Про це розповіла етнологиня, філософиня та релігієзнавчиня Галина Лозко у своїй книзі "Рідні імена. Слов'янський іменослів". Ці прізвища не дуже поширені в Україні в наші дні, проте все ж таки збереглися.

Найпоширенішим серед них є прізвище Дідух. Його носять приблизно 4588 українців. Найчастіше це родове ім'я можна зустріти у Києві, Львові, Костопільському районі Рівненської області та Снятинському районі Івано-Франківської області.

Другим за популярністю вважають прізвище Волос, яке наразі налічує 2057 носіїв. Воно зустрічається найбільше в Тячівському та Рахівському районах Закарпатської області (за поширенням 2207 місце).

А от прізвище Перун, яке посідає 4160 місце, налічує 1178 носіїв. Найчастіше зустрічається в Яворівському районі Львівської області та Борщівському районі Тернопільської області.

Зауважимо, що Перун — це бог грози, повелитель неба та дощу; Волос — бог достатку та багатства; Дідух — це дух поля, бог життя та врожаю.

Які ще прізвища пішли від слов'янських божеств:

Леляк,

Дажбогович,

Русаль,

Ворожко,

Керечун,

Чортулинець,

Віщун.

Раніше "Телеграф" розповідав про етнічні стародавні імена для хлопчиків та дівчат, які мають глибоке значення.