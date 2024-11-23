Ваши предки поклонялись языческим богам, если фамилия звучит так

Некоторые из них достаточно популярны

Украинские фамилии имеют разное и интересное происхождение, и большинство из них указывает не только на личные черты. Ведь есть ряд родовых имен, которые произошли от названий языческих богов.

Об этом рассказала этнологиня, философиня и религиовед Галина Лозко в своей книге "Родные имена. Славянский именослов". Эти фамилии не очень распространены в Украине в наши дни, однако сохранились.

Наиболее распространенной среди них является фамилия Дидух. Ее носят около 4588 украинцев. Чаще всего это родовое имя можно встретить в Киеве, Львове, Костопольском районе Ровенской области и Снятинском районе Ивано-Франковской области.

Вторым по популярности считают фамилию Волос, которая в настоящее время насчитывает 2057 носителей. Она встречается больше всего в Тячевском и Раховском районах Закарпатской области (по распространению 2207 место).

А вот фамилия Перун, занимающая 4160 место, насчитывает 1178 носителей. Чаще встречается в Яворивском районе Львовской области и Борщевском районе Тернопольской области.

Заметим, что Перун – это бог грозы, повелитель неба и дождя; Волос – бог достатка и богатства; Дедух – это дух поля, бог жизни и урожая.

Какие еще фамилии произошли от славянских божеств:

Леляк,

Дажбогович,

Русаль,

Ворожко,

Керечун,

Чертулинець,

Віщун.

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