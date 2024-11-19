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Ви з роду мисливців, лісників чи рибалок, якщо у вас таке прізвище: перевірте його у списку

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Згенеровано ШІ ("Телеграф") Новина оновлена 19 листопада 2024, 15:59

Усього таких родових імен налічується 17

Серед безлічі різноманітних українських прізвищ є ті, які давали людям, враховуючи їхню сферу діяльності та захоплення. Серед них є й ті, які присвоювали мисливцям, рибалкам та лісникам.

Детально про це у своїй книзі "Сучасні українські прізвища" розповідає дослідник Юліан Редько. Там зазначається, що багато родових імен, пов’язаних із лісовим промислом, популярні досі.

Загалом таких прізвищ налічується 17. Проте є серед них і ті, що досить рідко можна зустріти зараз.

Такі прізвища давали лісникам

  • Лісовий;
  • Гайовий;
  • Лісник;
  • Лісовий.
  • Лісничий;
  • Лисняк;
  • Лісовський;
  • Лисняченко.

Тим, хто займався рибальством та полюванням, давали такі родові імена:

  • Стрілець (з похідними Стрільців, Стрельчук, Стрельченко, Стреленко, Стрілецький);
  • Пташник;
  • Мисливець;
  • Лисобій;
  • Бобрівник;
  • Щебівівк;
  • Сцібівовк;
  • Вбийвівк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища давали людям, коли хотіли захистити від нечисті цілий рід. Наші пращури вірили, що правильно обране родове ім’я здатне відлякати злу силу і захистити таким чином сім’ю. Загалом таких прізвищ налічується п’ять.

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#Україна #Історія #Прізвища