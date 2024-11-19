Ви з роду мисливців, лісників чи рибалок, якщо у вас таке прізвище: перевірте його у списку
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Усього таких родових імен налічується 17
Серед безлічі різноманітних українських прізвищ є ті, які давали людям, враховуючи їхню сферу діяльності та захоплення. Серед них є й ті, які присвоювали мисливцям, рибалкам та лісникам.
Детально про це у своїй книзі "Сучасні українські прізвища" розповідає дослідник Юліан Редько. Там зазначається, що багато родових імен, пов’язаних із лісовим промислом, популярні досі.
Загалом таких прізвищ налічується 17. Проте є серед них і ті, що досить рідко можна зустріти зараз.
Такі прізвища давали лісникам
- Лісовий;
- Гайовий;
- Лісник;
- Лісовий.
- Лісничий;
- Лисняк;
- Лісовський;
- Лисняченко.
Тим, хто займався рибальством та полюванням, давали такі родові імена:
- Стрілець (з похідними Стрільців, Стрельчук, Стрельченко, Стреленко, Стрілецький);
- Пташник;
- Мисливець;
- Лисобій;
- Бобрівник;
- Щебівівк;
- Сцібівовк;
- Вбийвівк.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища давали людям, коли хотіли захистити від нечисті цілий рід. Наші пращури вірили, що правильно обране родове ім’я здатне відлякати злу силу і захистити таким чином сім’ю. Загалом таких прізвищ налічується п’ять.