Трамп хоче призначити спецпосланця щодо війни в Україні: ЗМІ дізналися ім'я

Він був спеціальним посланцем президента на мирних переговорах у Сербії та Косово

Новообраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість створити посаду спеціального посланця, який займається виключно врегулюванням війни Росії проти України. Він розглядає призначення на цю посаду Річарда Гренелла, колишнього начальника розвідки.

Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела, знайомі з питанням. Гренелл був послом США в Німеччині та виконував обов’язки директора національної розвідки під час президентського терміну Трампа 2017-2021 років.

На думку співрозмовників видання, якщо Гренелла буде обрано спецпредставником, він зіграє ключову роль у зусиллях новообраного президента США щодо припинення війни. Зараз спеціального посланця немає, проте Трамп хоче запровадити цю посаду.

Проте, зазначає видання, ясності в цьому питанні ще немає — Трамп може відмовитися від ідеї створення посади спеціального посланця з війни в Україні, або обрати для неї іншу кандидатуру. Крім того, немає жодних гарантій, що Гренелл погодиться.

Що Гренелл казав про війну

Під час круглого столу Bloomberg у липні він просував створення "автономних зон" для урегулювання конфлікту. Греннел також казав, що не підтримуватиме вступ України до НАТО у найближчому майбутньому, і цю позицію він поділяє з багатьма союзниками Трампа".

Він має тривалу дипломатичну кар'єру і глибокі пізнання в європейських справах. Саме Гренелл був спеціальним посланцем президента на мирних переговорах у Сербії та Косово.

Як повідомляв "Телеграф", НАТО планує посилити довгострокові зобов'язання перед Україною та створити посаду "старшого цивільного представника" з питань України. Його завданням буде координація підтримки України, в тому числі військової допомоги від різних країн.