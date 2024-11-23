Експосол США розповів про те, як Трамп намагатиметься закінчити війну в Україні

Путін навряд чи добровільно погодиться покинути українську територію

Дональд Трамп, який став переможцем на виборах у США, однозначно має певні "важелі, щоб вплинути на Путіна". Питання лише в тому, чи він готовий їх дійсно використати.

Про це заявив експосол США в Україні (2003-2006), директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст в інтерв’ю ресурсу "Главком". За його словами, Путін однозначно не погодиться добровільно залишити територію України і Трампу доведеться "виконату величезну роботу".

"Я вважаю, що у Трампа є важелі, щоб вплинути на Путіна. Питання в тому, чи готовий він їх використати. Хоча він і говорив, що готовий… З іншого боку, Трамп також говорить про територіальний компроміс. Тому незрозуміло, як він може використати свої важелі і гарантувати, щоб Росія залишила окуповані території України", — сказав Гербст.

При цьому дипломат упевнений, що Путін навряд чи добровільно погодиться покинути українську територію. Це буде можливе, на його думку, лише в обмін на територію РФ, яку окупувала Україна.

Хербст також підкреслив, що дозвіл бити далекобійними ракетами США вглиб територій РФ, який дав Україні Джо Байден, був правильним. І Трамп навряд чи захоче його скасовувати.

"Я вважаю, що було б помилкою, якби Трамп вдався до заборони використання Україною далекобійних ракет США. Бо таке рішення означало б лише зменшення тиску на Путіна замість того, щоб його збільшити. Дозвіл на використання ракет – це якраз правильний спосіб", — резюмував Гербст.

Крім цього експосол США заявив про те, що "мирний план Трампа" очевидно передбачає, що частина українських територій повинна буде залишитися під контролем РФ. Однак, саме гарантуватиме виживання України. При цьому він підкреслив, що така риторика звучить не дуже радісно і викликає тривожні побоювання.

"На мою думку, ідея врегулювання Трампа полягатиме в тому, що частина України залишатиметься під контролем Росії, що є дуже тривожним. Проте, як він підкреслив, це гарантуватиме виживання України та її безпеку, завдяки різним заходам проти майбутніх російських атак. І якщо це буде досягнуто, то в цілому такий варіант буде дуже позитивним для України, хоча й з деякими нерадісними елементами", — заявив Хербст.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Путін може запропонувати Трампу поділити Україну на три частини. В українській розвідці визнали, що такий документ дійсно розробили в РФ.