Украина может получить дальнобойные ракеты к F-16: куда они могут долететь

Включение ракет JASSM в пакет военной помощи может быть анонсировано до конца осени

Соединенные Штаты могут передать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM. Однако в случае положительного решения Киеву придется ждать несколько месяцев из-за необходимости "решить технические вопросы".

Об этом сообщает издание Reuters. Отмечают, что США близки к тому, чтобы принять такое решение.

Как отмечают три источника агентства, включение ракет JASSM в пакет военной помощи может быть анонсировано до конца осени, но окончательное решение пока не принято. Эти ракеты способны существенно изменить стратегический баланс в войне, ведь их дальность поражения охватывает большую часть территории России.

JASSM дадут возможность Украине наносить удары по территории России на 370 км вглубь. На этой территории также расположены более 30 авиабаз РФ, с которых враг поднимает самолеты для ударов по Украине, в том числе по гражданским объектам. Военные аналитики считают, что это заставит РФ отодвинуть свои базы и центры сосредоточения войск, что может осложнить ее наступательные действия.

Ракеты интегрированы для использования американскими истребителями, такими как F-16. В то же время, официальные лица США предполагают возможность адаптации ракет для украинских самолетов советского образца, однако подробностей пока нет.

В то же время эксперты предостерегают от того, чтобы воспринимать эти ракеты или любое другое оружие, как "вундерваффе", которое само по себе кардинально изменит ситуацию на поле боя.

Технические характеристики JASSM

длина – 4,27 м,

размах крыла – 2,4 м,

вес – 1020 кг,

боевая часть – 450 кг,

дальность – 370 км,

скорость полета – до 1000 км/ч,

погрешность попадания – до 3 м,

производственная стоимость – $0,7 млн.

JASSM

AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — это американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух — земля". Ее основное предназначение – уничтожение важных, хорошо защищенных стационарных и мобильных объектов при любых погодных условиях и времени суток.

Базовая версия JASSM имеет длину около четырех метров, способна преодолевать расстояние до 370 км и отличается низкой броской видимостью для радаров. по данным Reuters, Украине, вероятно, предоставят более старую версия ракеты, поскольку она более доступна на складах США.

JASSM используется исключительно на американских самолетах, среди которых F-15, B-1B, B-2, B-52H, F-35, а также F-16, уже ставший частью вооружения Вооруженных сил Украины. F-16 может нести две такие ракеты, что расширяет возможности ударов по важным целям.

Ракета создана по технологии "стелс", которая обеспечивает низкую заметность благодаря специальным геометрическим формам и поглощающим радиоволны материалам. Это позволяет JASSM прорывать вражескую противовоздушную оборону на низких высотах.

JASSM оснащена турбореактивным двигателем и системой автономного распознавания целей. Ее навигация базируется на GPS и инерциальной системе, а на финальном этапе полета ракета использует тепловизионную головку самонаведения. Это позволяет эффективно обходить системы радиоэлектронной борьбы и с высокой точностью поражать объекты.

Напомним, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России, а Франция и Великобритания дали согласие на применение SCALP и Storm Shadow для ограниченных целей в Курской области.