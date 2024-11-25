Основная их часть — обзщевойсковые подразделения

Северокорейские войска присоединились к боевым действиям в Украине в составе российских подразделений уже принимали учавствие в боях ротив ВСУ на Курщине. На данныйи момент известно, что около 11 тысяч военнослужащих из КНДР развернуты в Курске в составе российского воздушно-десантного подразделения и морской пехоты. И некоторые из них уже принимают участие в боях.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. Это - в основном подразделения общевойсковые.

"Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в Европейской части", — рассказал начальник Генштаба ВСУ.

Напомним, северокорейские солдаты, присоединившиеся к армии оккупантов РФ в войне против Украины, впервые в жизни получили доступ к нормальному интернету.

Очевидно, это стало для них настоящим открытием: по данным из открытых источников, они массово смотрят порно и проводят время в чат-рулетках, прося женщин показать обнаженную грудь.

"Так может украинцам следует придумать свою программу для северокорейцев? Отказывайся от сотрудничества с Россией, от оружия и тебя ждет изготовление эксклюзивного порноконтента на заказ, исходя из пожеланий и фантазий", — отметила украинская журналистка.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ нанесли удар по войскам Ким Чен Ина. Инцидент произошел в Курской области. Скоро станет понятно, что действительно представляют собой солдаты Пхеньяна.