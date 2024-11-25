Почему рекрутинговые центры не заменят ТЦК? Нардеп объяснил разницу

Основное участие в мобилизации сейчас принимают ТЦК, в то время как рекрутинговые центры являются лишь пилотным проектом

Ликвидация территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не пойдет на пользу обеспечению обороноспособности Украины. Ведь именно они сейчас играют главную роль в вопросе мобилизации.

Таким мнением поделился народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, выступая на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.

"Я бы не преувеличивал достижения рекрутинговых центров по мобилизации. Это еще пилотные процессы, цель которых – привлекать на добровольной основе максимальное количество граждан Украины к выполнению их конституционного долга", – заявил он.

Вениславский акцентировал на том, что главную "ношу" в вопросе мобилизации продолжает выполнять именно ТЦК.

"Призывы моих коллег из представителей ВСК относительно расформирования ТЦК – это точно не в пользу обеспечения обороноспособности государства", – подчеркнул парламентарий.

Он уверен, что мобилизация и рекрутинг граждан в Вооруженные силы Украины должны идти параллельно.

"В каждой воинской части на сегодняшний день решением военного командования созданы соответствующие подразделения, которые будут заниматься рекрутингом, в том числе его популяризацией. Законодательную основу мы создали. Теперь вопрос именно к механизмам проведения таких действий по привлечению граждан к военной службе", – добавил Вениславский.

Ранее народный депутат Украины Анна Скороход заявила, что отсутствие наказаний работников ТЦК за чрезмерное, а то и не оправданное применение силы к военнообязанным гражданам, за незаконную мобилизацию, приводит к тому, что они чувствуют себя безнаказанными и занимаются "беспределом".