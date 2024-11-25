Росії не вистачає ресурсів? Експерт розповів, чи є загроза для Запоріжжя

На думку експерта, росіяни не відмовляються від планів щодо Запоріжжя, але наразі це не можуть

Російські війська ведуть наступ у Запорізькій області, але наразі їм не вистачає ресурсів, щоб захопити всю область включно з її центром.

Про це "Телеграфу" в ефірі YouTube-передачі "Зараз" розповів військовий експерт, заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006–2010), генерал – лейтенант у відставці Ігор Романенко. Він прокоментував нещодавню публікацію The Economist, де було сказано, що російські війська готуються до просування вбік Запоріжжя.

За словами Романенка, на даний момент для Путіна важливо окупувати Донбас, а також витіснити українські війська з Курської області.

Росіяни займаються перекиданням військ на різних ділянках фронту. Наприклад, був підрозділ у Курській області — його перекинули під Вовчанськ на Харківщині і навпаки.

Водночас росіянам важливо захопити хоча б один обласний центр на півдні України, адже вони незаконно включили Херсон і Запоріжжя до своєї конституції. Але для цього їм треба буде форсувати Дніпро, що в умовах обстрілів є непростою справою.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського. Зокрема, йшлось про важку ситуацію на Запорізькому напрямку.