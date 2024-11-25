В Україні скасують графіки відключення світла найближчим часом, але за однієї умови

Станіслав Ігнатьєв розповів, що може ще вплинути на те, аби скасувати графіки

В Україні вже до кінця цього тижня можуть скасувати графіки відключення електроенергії. Але при умові, якщо не буде масштабних обстрілів.

Про це сказав енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі "Київ24".

За його словами, на скасування обмежень впливатимуть погодні умови, завершення аварійних робіт і відсутність нових масштабних атак Росії на українську енергосистему.

"Очікується, якщо не будуть масштабних обстрілів, то до кінця цього тижня ми завершимо певні аварійні роботи. І якщо не буде сильних морозів, а за прогнозами їх не буде, цей потужний антициклон, який зараз надійшов до України з Сибіру, більш швидко пройде. Потім знову засніжить, але не буде суттєвих відʼємних температур. Це нам дозволить не застосовувати графіки вже на кінець цього тижня", — сказав Ігнатьєв.

Атака РФ по Україні 17 листопада — що відомо

У неділю, 17 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Окупанти запустили по Україні 210 ракет і дронів. У хід, зокрема, пішли ракети "Циркон", "Калібр" та "Кінджал".

Їх загарбники запускали з різних типів авіації, у тому числі з літаків Ту-160, які востаннє використовували під час атаки по Україні у травні минулого року.

Зазначимо, що під обстрілом знаходився Київ, де постраждали двоє людей, Кременчук, Миколаїв, де загинули дві жінки. Також є жертви і в Одесі, де зараз найважча ситуація з енергопостачанням. Адже саме по енергетиці Росія нанесла основний удар.

Раніше "Телеграф" писав, що експерт назвав умову, за якої скасують графіки відключень світла.