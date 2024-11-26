ЗСУ зачистили Куп’янськ, але росіяни все одно мають успіхи на фронті (карта)

Просування ворога зафіксовано одразу в районі п’яти населених пунктів

Російські військові мають нові успіхи на фронті. Цього разу їм вдалося просунутися одразу на кілька напрямків.

Тим часом Сили оборони України завершили зачистку міста Куп’янськ Харківської області. Про це повідомляють аналітики проекту DeepState.

Там зазначили, що росіяни просунулися біля Новомлинська Харківської області.

Аналітики також кажуть, що просування ворога зафіксовано у районі населених пунктів: Далекого, Петрівки, Курахового, Роздольного та Константинопольського Донецької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни рвуться до Куп’янська і атакують усіма можливими методами. Українські захисники мужньо утримують оборону, але ситуація є дуже складною.

Російська сторона будувала плани щодо захоплення Куп’янська-Вузлового до 1 листопада поточного року. Проте українські військові не дали ворогові реалізувати це завдання. Таким чином війська РФ отримали наступний термін, який визначили російські генерали для захоплення Куп’янщини.

Водночас командир екіпажу безпілотних авіакомплексів "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії Андрій Отченаш спрогнозував, чи захоплять росіяни Куп’янськ.