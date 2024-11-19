Військовий спрогнозував, чи захоплять росіяни Куп’янськ. Це залежить від двох факторів (карта)

У Сил оборони є проблеми з ресурсами

Російським військам навряд чи вдасться захопити Куп'янськ Харківської області до зими. Говорити про негативні сценарії для міста поки зарано.

Про це розповів командир екіпажу безпілотних авіакомплексів "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії Андрій Отченаш, пише РБК-Україна. За його словами, якщо ЗСУ матимуть достатньо озброєння та особового складу, то ворог взагалі не зможе взяти місто.

"Подивіться на Часів Яр, деякі експерти казали, що його заберуть за місяць, а деякі казали, що Київ візьмуть за три дні, а нормальні експерти скажуть, що росіяни візьмуть дещо інше… Тому я більш як впевнений, що Куп'янськ витримає точно до зими. Дай Боже витримає всю зиму, витримає і далі", — підкреслив Отченаш.

Він зазначив, що українські військові роблять усе можливе для того, щоб знищити ворога. Проте ситуація з поповненням особовим складом ускладнюється.

"Якщо буде нормальне поповнення, якщо в Силах оборони буде нормальне озброєння противнику не вдасться взяти Куп'янськ і не вдасться взяти багато інших міст. З урахуванням того, що в Силах оборони, в тому числі в бригаді "Рубіж", надзвичайний дефіцит особового складу ситуація ускладнюється і буде ускладнюватись надалі", – підсумував Отченаш.

Ситуація навколо Куп'янська

Нагадаємо, днями в мережі з’явилася інформація про те, що російські війська змогли прорватися до Куп’янська, а пізніше її підтвердив голова міської адміністрації Андрій Бесєдін. Аби запобігти спекуляціям на цю тему в Генштабі офіційно заявили, що Куп’янськ повністю перебуває під контролем ЗСУ, а окупаційних підрозділів у місті більше немає.