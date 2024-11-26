ВСУ зачистили Купянск, но у россиян все равно есть успехи на фронте (карта)

Продвижение врага зафиксированы сразу в районе пяти населенных пунктов

Российские военные имеют новые успехи на фронте. На сей раз им удалось продвинуться сразу на несколько направлениях.

Тем временем Силы обороны Украины завершили зачистку города Купянск Харьковской области. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Там отметили, что россияне продвинулись возле Новомлынска Харьковской области.

Аналитики также говорят, что продвижения врага зафиксированы в районе населенных пунктов: Дальнего, Петровки, Курахового, Раздольного и Константинопольского Донецкой области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне рвутся в Купянск и атакуют всеми возможными методами. Украинские защитники мужественно удерживают оборону, но ситуация очень сложная.

Российская сторона строила планы по захвату Купянска-Узлового до 1 ноября текущего года. Однако украинские военные не дали врагу реализовать эту задачу. Таким образом войска РФ получили следующий срок, который определили российские генералы для захвата Купянщины.

В то же время командир экипажа беспилотных авиакомплексов "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Андрей Отченаш спрогнозировал, захватят ли россияне Купянск.