"Блекаут" у Тернополі, масований наліт дронів та щедрий подарунок від Німеччини: головне на ранок

Головні новини ранку 26 листопада

Ранок 26 листопада видався насиченим на новини.

"Телеграф" зібрав головні новини ранку в одному дайджесті. Ознайомитись з ним можна нижче.

Масований удар дронами

У ніч на 26 листопада росіяни запустили велику кількість ударних безпілотників по Україні. Через це масштабну тривогу оголосили у багатьох областях на півночі та заході країни. Більшість дронів спостерігалося на Київщині або на підльоті туди. Загалом у повітряному просторі країни фіксували понад 50 літальних апаратів противника. При цьому в Києві чули вибухи через роботу мобільних вогневих груп, про що повідомив міський голова Віталій Кличко.

Блекаут у Тернополі

Внаслідок нічної атаки дронами у Тернополі виникла складна ситуація з електропостачанням. З ночі в обласному центрі немає світла, лише до ранку енергетики заживили незначну частину міста. Також повідомляється про перебої з водопостачанням. Відомо, що БПЛА потрапив по об’єкту енергопостачання НЕК "Укренерго". Тому енергетики змушені були запровадити обмеження для споживачів.

Поки не відомо, коли світло з’явиться у споживачів. До цього у Тернополі, як і в інших містах України, діяли графіки погодинного відключення електрики. Вимикати мали лише одну чергу. Однак зараз вони не дійсні.

Подарунок від Німеччини

Німеччина до кінця 2024 року планує передати Україні ще два зенітні комплекси малої та середньої дальності (IRIS-T SLM та IRIS-T SLS).

"Наступні системи IRIS-T SLM та SLS мають прибути до України протягом наступних днів та тижнів, до Різдва. Але наша підтримка триватиме і після Різдва, і після 1 січня, і після 21 січня, і після 23 лютого — запропонованої у Німеччині дати федеральних виборів", — сказали в Міноборони ФРН.

Також у Німеччині запропонували провести новий Раймштайн у грудні. Однією з опцій стануть переговори на найвищому рівні – лідери країн-учасниць.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США закрили гучну справу проти Трампа.