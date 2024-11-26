Можно ли подать заявление об отсрочке в ТЦК, если не обновил данные

Отказать могут только по обоснованным причинам

Военнообязанные граждане должны были обновить свои военно-учетные данные. Однако мужчины, не успевшие это сделать, могут обратиться в ТЦК и СП с заявлением об отсрочке от мобилизации при наличии соответствующего права.

Адвокат Марина Бекало на платформе юридических консультаций пояснила, что ТЦК обязан рассмотреть заявление на отсрочку независимо от того, обновлены ли учетные данные заявителя . Отказать в принятии заявления по неактуальности данных законодательство не разрешает.

Процесс рассмотрения заявления длится до 7 дней, но этот срок может увеличиться, если необходимо проверить информацию в других государственных учреждениях. На основе поданных документов ТЦК принимает решение выдать справку об отсрочке или отказать с обоснованием причин.

"Обращаю ваше внимание на то, что Постановлением не предусматривается такого основания для отказа в принятии заявления на отсрочку или в предоставлении отсрочки как не обновления данных. Следовательно, ТЦК и СП обязаны принять заявление при любых обстоятельствах и рассмотреть его", — отмечает юрист.

Адвокат подчеркивает, что до момента принятия решения относительно отсрочки, мужчину не могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) или мобилизовать.

"Однако, ТЦК и СП как показывает практика, не соблюдает это правило. И начинаются "качели": пока не пройдете ВВК, мы не рассмотрим заявление. И процесс затягивается", — рассказывает юрист.

Обновить свои военно-учетные данные можно сейчас как через приложение "Резерв+", так и непосредственно в территориальном центре комплектования .

Бекало рекомендует для ускорения рассмотрения заявления на отсрочку выполнить требования военного учета, такие как обновление персональных данных и прохождение ВВК, особенно для категорий, где право на отсрочку бесспорно. Среди таких категорий: студенты, аспиранты, преподаватели, люди с инвалидностью и многодетные родители.

Напоминаем, что оформление отсрочки онлайн в приложении "Резерв+" доступно:

люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение, подтверждающее получение пенсии по инвалидности;

студенты и аспиранты, получающие последовательное образование. К примеру, после бакалавра получают степень магистра. Или после магистратуры учатся на аспирантуре.

А так же недавно такая возможность появилась у многодетных родителей.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если вы в розыске ТЦК. Юристы объясняют, что при обновлении данных в "Резерв+" пользователи могут получить уведомление о том, что они находятся в розыске.