Українці розповіли, чи хочуть вони заморозки конфлікту та чи готові прийняти переговори з РФ

Люди втомилися від війни

Понад 60% українців вважають, що переговори щодо заморожування конфлікту мають розпочатися якнайшвидше, оскільки наша країна вже зазнала величезних жертв. При цьому проти мирних переговорів виступає 31% респондентів.

Про це свідчать дані опитування центру "Соціальний моніторинг". У дослідженні взяло участь 1200 осіб, яким виповнилося 18 років.

Так, 56% українців не вважають вихід на кордони 1991 року перемогою у війні. Такої думки дотримується лише 39% опитаних.

При цьому 64% українців виступають за якнайшвидший початок переговорів щодо заморожування конфлікту. Проти компромісу з РФ налаштовано 31% опитаних.

Крім цього 60% респондентів вважають, що настав час розпочинати переговори щодо врегулювання конфлікту і приймати рішення про його заморожування. Проти такого сценарію виступає 35% опитаних.

Висловлювання про те, що "війна має продовжуватися до повної перемоги, але при цьому воювати мають інші, а не мої близькі", негативно сприйняло 72% опитаних.

Загалом це опитування демонструє те, що українці втомилися від війни і готові прийняти проведення переговорів із РФ щодо "заморозки" конфлікту.

Варто зазначити, що опитування проводилося серед дорослого населення (віком 18 років та старше), яке проживає на підконтрольних Україні територіях. Дослідження було проведено на замовлення American Political Services.

Респондентам ставили різні питання з метою оцінки соціально-політичних настроїв серед населення України.

Метод дослідження – телефонне інтерв’ю. Усього було опитано 1200 осіб.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на гучну статтю FT про війну в Україні, де йшлося про те, що Україна нібито може погодитися на тимчасову окупацію частини своєї території в обмін на членство в НАТО. Цю думку спростували.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, кому з політичних діячів українці найбільше довіряють. Як виявилось, найбільшим авторитетом серед українців користуються посол України у Великій Британії та екс-главком ЗСУ Валерій Залужний, а також голова ГУР Кирило Буданов та президент України Володимир Зеленський.