Украинцы рассказали, хотят ли они заморозки конфликта и готовы ли принять переговоры с РФ

Люди хотят завершения войны

Более 60% украинцев считают, что переговоры по поводу заморозки конфликта должны начаться как можно скорее, так как наша страна уже понесла огромные потери. При этом против мирных переговоров выступает 31% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса центра "Социальный мониторинг". В исследовании приняло участие 1200 человек, которым исполнилось 18 лет.

Так, 56% украинцев не считает выход на границы 1991 года победой в войне. Такого мнения придерживается только 39% опрошенных.

При этом 64% украинцев выступают за скорейшее начало переговоров по заморозке конфликта. Против компромисса с РФ настроен 31% опрошенных.

Кроме этого 60% респондентов считают, что пора начинать переговоры по урегулированию конфликта и принимать решение о заморозке конфликта. Против такого сценария выступает 35% опрошенных.

Высказывание о том, что "война должна продолжаться до полной победы, но при этом воевать должны другие, а не мои близкие" негативно восприняло 72% опрошенных.

В целом данный опрос демонстрирует то, что украинцы устали от войны и готовы принять проведение переговоров с РФ по поводу "заморозки" конфликта.

Стоит отметить, что опрос проводился среди взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), которое проживают на подконтрольных Украине территориях. Исследование было проведено по заказу American Political Services.

Респондентам задавали различные вопросы с целью оценить социально-политические настроения среди населения Украины.

Метод исследования — телефонное интервью. Всего было опрошено 1200 человек.

Напомним, у Зеленского отреагировали на громкую статью FT о войне в Украине, где говорилось о том, что Украина якобы может согласиться на временную оккупацию части своей территории в обмен на членство в НАТО. Это мнение опровергли.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кому из политических деятелей украинцы доверяют больше всего. Как оказалось, наибольшим авторитетом среди украинцев пользуются посол Украины в Великобритани и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, а также глава ГУР Кирилл Буданов и президент Украины Владимир Зеленский.