Що загрожує хлопцю, який не став на військовий облік у 17 років

Для постановки на облік необов'язково проходити медкомісію

В Україні хлопці зобов’язані ставати на військовий облік у рік, коли їм виповнюється 17 років. Для цього їм потрібно відвідати ТЦК та СП.

Приписка допризовників проходить щороку з січня по березень. Зазвичай про це юнаків сповіщають через навчальні заклади, органи місцевого самоврядування або відповідні установи, пише Сhas News.

Школярів беруть на облік у ТЦК за місцем навчання або проживання . Якщо школяр не потрапив до військкомату організовано разом з однокласниками, він має зробити це самостійно, але не пізніше встановленого терміну.

Раніше для постановки на облік необхідно було пройти медичну комісію, однак наразі цю норму прибрали. Медогляд проходять лише у разі мобілізації після досягнення 25-річного віку або під час добровільного вступу на службу.

Документи для постановки на облік

Юнакам, які стають на облік, потрібно мати при собі:

паспорт громадянина України;

заяву про взяття на облік, яку заповнюють безпосередньо у ТЦК.

Після цього їх дані заносять до електронного реєстру "Оберіг", де зберігається вся інформація про призовників і військовозобов’язаних.

Що загрожує за порушення правил обліку

За несвоєчасне взяття на облік передбачено адміністративну відповідальність. Штраф становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Однак якщо юнак ще не досяг відповідного віку для постановки на облік , притягнути його або батьків до відповідальності неможливо.

Також варто зазначити, якщо юнак приписаний до призовної дільниці, це не означає, що його одразу можуть мобілізувати. Відповідно до законодавства, чоловіки можуть бути мобілізовані лише після досягнення 25-річного віку.

Нагадуємо, що мобілізувати з 18 років можуть лише військовозобов'язаних чоловіків. Цей статус можуть отримати до 25 років ті, хто:

відслужив в армії в мирний час;

закінчив військовий виш або військову кафедру та має військово-облікову спеціальність.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібен військово-обліковий документ для виїзду за кордон 16-річним хлопцям. Неповнолітні чоловіки можуть перетинати державний кордон безперешкодно.