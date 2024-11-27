Можно ли стать на учет без визита в ТЦК

Автоматическая постановка пока не для всех

Мужчины в возрасте от 16 до 25 лет теперь могут встать на воинский учет без необходимости посещать ТЦК благодаря экспериментальному проекту Министерства обороны. Это введено в соответствии с Постановлением №932, которое вводит интеграцию реестра "Оберег" с Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы.

Пока формат позволяет урегулировать процессы, недостаточно учтенные законодательством. Об этом заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала DOU.

По ее словам, проект был принят для того, чтобы:

Безбарьерно поставить на учет мужчин, находящихся за границей. Чтобы они автоматически не стали нарушителями только из-за невозможности приехать в Украину.

Разгрузить ТЦК. Мужчины 16–25 лет не подлежат призыву без их согласия — усилия ТЦК хотят сосредоточить на задачах мобилизации.

Проект предусматривает, что автоматическое взятие на учет будет действовать в течение года. За это время цифровая команда Минобороны подготовит отчет об эффективности нововведения. Если результаты будут положительными, планируется закрепить данную процедуру законодательно.

Согласно документу, если парни 16–25 лет имеют инвалидность или тяжелые заболевания, они должны подать документы об этом на рассмотрение военно-врачебной комиссии.

Чтобы проверить, в каком ТЦК вы стоите на учете, нужно авторизоваться в приложении "Резерв+". Затем позвоните в свой ТЦК и узнайте, необходимо ли вам приносить дополнительные документы. Однако во время военного положения призыв на срочную военную службу не осуществляется. Человека не будут мобилизовывать, поэтому нет соответствующего долга, отмечают в Минобороны.

Об учете мужчин после 25 лет

По экспериментальному проекту на учет еще не ставят мужчин 16–60 лет.

"Для военнообязанных до 60 лет автоматической процедуры пока нет. Пока мужчины, которым исполнилось 25 лет, должны стать на учет лично, то есть прийти в ТЦК по месту регистрации, где работник внесет данные вручную. Дистанционно они могут только обновить учетные данные. Технически мы готовы приступить к воплощению автоматической постановки на учет всех военнообязанных. Но для этого должны быть разработаны законодательные основания", — рассказывает Екатерина Черногоренко.

Ранее "Телеграф" писал, как стать на воинский учет не по месту регистрации. Следует обратиться в ближайший ТЦК и СП за фактическим местожительством и написать заявление.