Чи зможуть українці отримати бронь від мобілізації в листопаді

Деяким працівникам можуть анулювати відстрочку

В Україні певні категорії громадян можуть отримати бронь від мобілізації в умовах воєнного стану. Це право мають громадяни, чия діяльність є критично важливою для економіки, безпеки та функціонування державних структур, і затверджено рядом постанов Кабінету Міністрів.

Однак процес бронювання можуть призупинити до 15 листопада. Як повідомляє РБК-Україна, Міністерство оборони ініціювало перевірку обґрунтованості раніше виданих відстрочок, і цю ідею ніби підтримав Кабмін.

Планується, що на наступному урядовому засіданні буде представлено проєкт рішення про призупинення дії чинних положень, які визначають статус підприємств як "критично важливих". Таким чином, аудит покликаний виявити та скасувати відстрочки від мобілізації для тих, хто отримав бронь без належних підстав.

Загалом правила бронювання регулюються постановою Кабміну №76. Зокрема, право на бронь мають окремі працівники, що залучені до забезпечення державної та економічної безпеки.

Категорії громадян, які за законом підлягають бронюванню:

народні депутати та їхні помічники;

бенефіціарні власники підприємств критичної важливості;

державні службовці, які займаються аналітикою законопроєктів або підтримкою інформаційно-комунікаційних технологій у Верховній Раді та Кабінеті Міністрів.

Відстрочка також може надаватися працівникам підприємств, важливих для функціонування та оборони держави, зокрема:

поліції, рятувальної служби, органів державної влади та місцевого самоврядування;

компаній зі сфери медіа та культури;

виробників товарів для армії, підприємств, які виготовляють і ремонтують військову техніку та боєприпаси;

підприємств із мобілізаційними завданнями та інших критично важливих для економіки підприємств.

Згідно з новими правилами, звичайні підприємства можуть забронювати не більше 50% військовозобов'язаних співробітників строком на 6 місяців. Виключення зроблено для:

підприємства паливно-енергетичного комплексу (та їхні підрядники), що забезпечують безперебійне функціонування енергетики України;

підприємства, які забезпечують функціонування комунікаційних мереж та аварійні роботи в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та м. Києві;

підприємства, яким надано гранти на розвиток інновацій та технологій для потреб оборони;

підприємства, що виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд;

працівники ООН, дипломатичних установ, представництв міжнародних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки;

Товариство Червоного Хреста України та інші українські неурядові гуманітарні неурядові організації;

установи та організації, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю.

Для працівників підприємств, які визначені як критично важливі для економіки країни, бронь видається на 12 місяців.

Варто зазначити, бронювання надається лише офіційно працевлаштованим особам, які перебувають на військовому обліку. Підприємства, що бажають забронювати співробітників, повинні відповідати принаймні трьом з визначених критеріїв, зокрема бути резидентами "Дія.Сіті", мати високі податкові виплати та відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ.

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