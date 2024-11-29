НАБУ прийшло з обшуками в "Укргазбанк": що кажуть джерела
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У Бюро це не коментують
У п'ятницю, 29 листопада, співробітники Національного антикорупційного бюро проводять слідчі дії в "Укргазбанку" (UGB). Проте офіційно це не підтверджують.
Про це "Телеграфу" стало відомо зі своїх джерел. Проте наразі невідомо, з чим саме пов'язані обшуки.
У пресслужбі НАБУ нашому кореспонденту не стали коментувати цю інформацію. Там зазначили, що для цього потрібен дозвіл правоохоронців.
"Ми слідчі дії не коментуємо доти, доки на це не буде дозволу і волі детективів/прокурорів. Слідчі дії люблять тишу! А язики злі чи добрі я б повідрізав. Дякую за розуміння", – сказав представник НАБУ
Водночас від інших джерел у НАБУ "Телеграф" отримав підтвердження, що у банку проводяться слідчі дії. Втім офіційної інформації з цього приводу ще немає.
Варто зазначити, що нам поки не вдалося зв'язатися з пресслужбою "Укргазбанку". На офіційному сайті та сторінках у соцмережах банку також відсутня інформація щодо слідчих дій.
Нагадаємо, "Укргазбанк" потрапив у гучний скандал через одну з найдорожчих реклам. Адже одна секунда нового відеоролика коштує у 7 разів дорожче секунди найкрутішого кліпу Олі Полякової. Тобто державна фінустанова вирішила відати за рекламний ролик 3,65 млн грн, а це близько 90 тисяч доларів.