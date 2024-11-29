Политолог Магда рассказал, помогут ли Украине перевыборы Зеленского

Высказался и по поводу слухов про увольнение Умерова

Замена министра обороны Рустема Умерова не поможет Украине, а президентские выборы во время войны – подарок России. Разговоры об этом не помогают консолидировать общество.

Именно такое мнение высказал "Телеграфу" украинский журналист, политтехнолог Евгений Магда. Он отмечает, что замена министров в рамках президентских структур не решит проблемы Украины сейчас.

"В Офисе президента воспринимают угрозу Умерова как угрозу рейтинга Владимира Зеленского. Но это не совсем так. Ведь за все это время, начиная с начала широкомасштабного вторжения, я ни от одного сознательного более-менее весомого оппозиционного политика не слышал, что надо как можно скорее провести выборы и переизбрать Зеленского", — говорит Магда.

По его словам, выборы Верховного главнокомандующего в условиях войны, тем более сейчас на общем фоне — это просто подарок России, ведь сначала нужно сосредоточиваться на победе, а затем — на выборах, а не наоборот.

"Сейчас это рой кандидатов, которые за наши деньги будут вести агитацию о том, как развалить наше государство. И это просто реализовать, но мы как сторонники Украины должны реализовывать План победы, опирающийся на коалицию победы", — объясняет эксперт.

Магда отмечает, что Украина должна понимать простую вещь — сколько власть будет думать о выборах, столько у украинцев будут проблемы. Когда вектор "верхушки" сместится на победу, тогда наше государство сдвинется с места.

"Победа — это предпосылка для проведения выборов, а не наоборот. Внутри государства происходят вещи, которые просто дестабилизируют нас, а во время войны так не должно быть", — добавляет журналист.

Напомним, что Зеленский готов остановить войну в обмен на членство в НАТО. Оно должно быть предложено неоккупированной части страны, но в приглашении Альянса будут международно признанные границы Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина готова ко второму Саммиту мира. У Зеленского уже рассказали о наработанном плане.