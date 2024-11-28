Україна готова до другого Саміту миру: у Зеленського розповіли про напрацьований план

Захід обов’язково має відбутися

Вже найближчим часом Україна готова провести другий Саміт миру. План вже напрацьовано спільно з партнерами, а географія підтримки нашої країни продовжує розширюватись.

Про це під час саміту "Дипломатія сьогодні: роль України у глобальній політиці" заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, "вже напрацьовано спільну рамку, яка стане основою для другого Саміту миру".

Під час свого виступу Єрмак сказав, що Україна готова провести другий Саміт миру вже в найближчому майбутньому. Для цього відбулося безліч консультацій з партнерами та було напрацьовано спільний план.

"Завдяки активній роботі з нашими партнерами вже напрацьовано спільну мирну рамку, яка стане основою для другого Саміту миру, і Україна готова його провести в найближчому майбутньому", — підкреслив Єрмак.

Він також заявив, що за останні два роки Україна стала тільки сильнішою на шляху до повноцінного членства в НАТО, а географія підтримки нашої країни продовжує розширюватися від Європи до Азії та від Північної Америки до Африки.

Нагадаємо, що Україна хоче організувати саміт миру, який спочатку планувався на листопад, до кінця поточного року. На цей захід збираються покликати і Росію, а як посередника під час переговорів між сторонами війни бачать Туреччину.

При цьому Володимир Зеленський зазначав, що під час зустрічі було б розглянуто докладний план закінчення війни, який підготує Україна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з 15 по 16 червня Україні вдалося зібрати на першому Саміті миру у Швейцарії близько 100 делегацій із різних частин світу. Підсумкове комюніке із закликом до ядерної та продовольчої безпеки, а також поверненням усіх викрадених дітей та військовополонених підписали 78 присутніх держав, що швейцарська сторона назвала "хорошим результатом".