Підтримує дозвіл Байдена бити по РФ та не боїться ядерних погроз Путіна: яка позиція спецпредставника Трампа по Україні

Ніхто ніколи не казав, що "треба лише змусити українців віддати свої землі Росії", наголосив він

Новообраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою спеціального представника США в Україні, ним став відставний генерал Кіт Келлог. Раніше він пропонував план з заморожування війни, зараз Келлог більш детально пояснив свою позицію.

За п'ять днів до свого призначення, 22 листопада, він дав інтерв'ю Fox News, в якому підтримав рішення чинного президента США Джо Байдена завдавати ударів далекобійними ракетами вглиб території РФ. Келлог впевнений, що це добре для наступних дій Трампа.

"Байден своїми діями фактично дав президенту Трампу більше важелів впливу. Тепер він зможе зробити крок назад, ліворуч або праворуч", — пояснив він.

Келлог додав, що такий дозвіл треба було дати ще рік тому. За його словами, не можна вести війни, залишаючи противнику території.

"Якщо ви вже зібралися воювати, то воюєте", — зазначив він.

На запитання ведучого, чи він вважає, що третя світова війна вже почалася (про що раніше говорив посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний, Келлог відповів негативно. Проте, додав він, зараз світ і справді балансує на грані глобальної війни.

Келлог висловив особливу стурбованість альянсом між РФ, Іраном, Китаєм і КНДР, які, за його словами, "живляться одне від одного". Однак він впевнений, що ядерних погроз глави РФ Володимира Путіна боятися не варто, адже вони — чистий блеф.

Що він казав про війну Росії проти України раніше

У своєму інтерв'ю "Голосу Америки" 18 липня Келлог, пояснюючи свій план закінчення війни в Україні, казав, що в ньому не йдеться про залишення Росії окупованих територій України. За його словами, суть у тому, щоб Україна мала сильні позиції на майбутніх переговорах з РФ.

"Ми дуже чітко сказали в нашій статті, що Україна воювала мужньо. В них сильне лідерство. Ми вважаємо, що росіяни очевидно здійснили невиправдане вторгнення в суверенну державу. І це необхідно вирішити … З часом усі конфлікти завершуються певним типом переговорів. Тож ви хочете переконатися, що українці не виходять із позиції слабкості, а й з позиції сили. Отже, питання в тому, як це зробити? Як розставити правильні компоненті на свої місця. Ніхто ніколи не казав, що "треба лише змусити українців віддати свої землі Росії", — сказав тоді генерал у відставці.

Він також констатував повільність Заходу у постачанні зброї Україні. Якби це відбувалося швидше, ситуація на полі бою зараз була б іншою.

"Скажімо, півтора року тому росіяни накивали п’ятами. І якби ми, Захід, тоді надали те обладнання, про яке просив президент Зеленський, то ви, мабуть, могли б завершити справу. Ви могли дійти до Азовського моря через Херсон, розділивши їх (російські сили – ред.) навпіл … Але оскільки Захід, а особливо Америка, дуже повільно постачали вам обладнання та необхідну підтримку, це дозволило росіянам піти в наступ. Тож я певною мірою звинувачую цю адміністрацію (Байдена — ред.) та Захід у тому, що вони не підтримали Україну, коли вони повинні були це зробити", — зазначив він.

Келлог також назвав неприйнятною вимогу Путіна про роззброєння України та зменшення нашої армії. Він також наголосив, що не відчуває жодної прихильності до Росії.

"Я був в Ізюмі, я був у Харкові, і я бачив, що росіяни зробили. В мене немає любові до росіян. Є підтримка суверенітету (України, — ред.). Треба знайти спосіб (як його захистити). Це не означає, що ми кажемо віддати землю", — сказав призначений Трампом спецпредставник по Україні.

Що відомо про Кіта Келлога

Йому 80 років, він є колишнім генерал-лейтенантом армії США. На початку минулого терміну президентства Трампа Келлог був виконувачем обов’язків радника з національної безпеки. Потім став радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Зараз він є співголовою Центру американської безпеки в AFPI.

Як розповідав "Телеграф", у Міністерстві закордонних справ України позитивно оцінюють рішення Трампа висунути на посаду спецпредставника з питань України та Росії генерала Кіта Келлога. Посольство України у США підтримувало з ним тісний контакт, зокрема в рамках експертної дипломатії.