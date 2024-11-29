Нова-стара міжнародна політика: чому Трамп може піти шляхом Байдена, - The NYT

Різко змінити зовнішню політику США дуже складно

Після перемоги на виборах Дональд Трамп пообіцяв кардинально змінити зовнішню політику США та повернути підхід "Америка понад усе". Однак значна частина міжнародного курсу Джо Байдена може залишитися незмінною.

Виняток становлять лише підтримка України та участь у НАТО — тут Трамп планує суттєві зміни і навіть погрожує виходом з Альянсу. Про це повідомляє видання The New York Times.

Як пише видання, фахівці пояснюють, що різко змінити зовнішню політику США дуже складно. Сила американської армії, економіки та політичного впливу визначає сталий рівень тиску на інші країни. Крім того, союзники, Конгрес та державні установи підштовхують президентів ухвалювати рішення, які влаштовують усіх.

Байден, до прикладу, не відмовився від головних напрямків політики Трампа. Він майже не змінював підходи попередника у стосунках з Кубою, Іраном, Венесуелою та Китаєм. В обох президентів головним завданням було протистояння з Китаєм та Росією.

Яскравим прикладом, зазначає видання, є стосунки із Саудівською Аравією. Спочатку Байден різко критикував цю країну через вбивство журналіста Джамаля Хашоггі та порушення прав людини. Він навіть заборонив продавати зброю для війни саудитів у Ємені. Але потім визнав вплив королівства на світові ціни на нафту, знову почав постачати зброю та відправив своїх представників домовлятися про військову співпрацю.

The New York Times підкреслює, що щодо Китаю Трамп поки що тільки погрожує великими митами на товари. Але він отримає напрацювання Байдена з часів свого першого президентства – сильний військовий флот у Східній Азії, обмеження на китайські технології та вже діючі мита на товари.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп обрав спецпредставника по Україні. Він ще до виборів пропонував Трампу свій план щодо врегулювання російсько-української війни.