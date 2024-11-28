В Україні скоротили термін проходження ВЛК та скасували одну з категорій придатності

Навіть серйозні захворювання не стануть підставою для виключення з обліку

Міністерство оборони України внесло суттєві зміни до Положення про військово-лікарську комісію (ВЛК), про що йдеться в наказі №686. Нововведення торкнулися термінів медичних оглядів, визначення ступенів придатності до служби та статусу військовозобов'язаних із серйозними діагнозами.

Детальніше про це розповіла адвокатка Дарія Голодняк. За її словами, одне із ключових нововведень є визначення строків проведення медичних оглядів.

Згідно з наказом, загальний термін для проходження лікарів і обстежень тепер становить не більше 4 днів. У разі потреби додаткових аналізів чи інструментальних досліджень цей строк може бути подовжений до 14 днів.

Такі зміни дозволять значно прискорити процес отримання результатів огляду для військовослужбовців і військовозобов'язаних.

Зміни торкнулися й категорій придатності. За висновком військово-лікарської комісії, чоловік може бути:

придатний до служби;

придатний до ТЦК та СП / тилових частин;

тимчасово непридатний з повторним обстеженням;

непридатний до служби.

Раніше категорія "непридатний із виключенням з військового обліку" давала можливість громадянам із серйозними захворюваннями бути повністю виключеними з реєстру військовозобов’язаних. Проте тепер цю категорію скасували.

Юристка пояснює, навіть якщо людина визнана непридатною до служби за станом здоров’я, вона залишатиметься на військовому обліку. Це означає, що такі громадяни не звільняються повністю від обліку, а залишаються під юрисдикцією військових органів, навіть без можливості мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, кому не потрібно проходити ВЛК у грудні. Не можуть направити на медогляд невійськовозобов'язаних чоловіків.