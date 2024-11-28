Перша область України ліквідувала МСЕК. Що буде замість комісії

Працівникам комісії запропонують інші посади

У Харківській області ліквідували Обласний центр медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Харківщина стала першим регіоном України, який підтримав рішення РНБО та президента щодо ліквідації МСЕК.

Відповідне рішення ухвалила Харківська обласна рада. Про це повідомила депутатка облради Галина Куц.

"Харківська обласна рада проголосувала за припинення цієї структури шляхом приєднання її до Харківської обласної лікарні. Побачимо, що з цього врешті вийде", — написала вона.

Планується, що після цього чинному персоналу МСЕК запропонують посади лікарів, ніякі інші вони обіймати не зможуть. Функції МСЕК тим часом перейдуть до експертних команд, які створять у кластерних і надкластерних лікарнях.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО по фактах численних порушень МСЕК та фальшивих інвалідностей для посадових осіб доручив ліквідувати цю систему. На його думку, відповідальність мають понести у центральних органах влади — по вертикалі контролю за МСЕК.

25 жовтня Кабінет міністрів затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що МСЕК в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.

20 листопада Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №12178, яким пропонується ліквідувати медико-соціальні експертні комісії. Проєктом закону пропонується з 1 січня 2025 року замінити МСЕК командами лікарів-практиків.