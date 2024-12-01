Реформа ВВК в Украине: какие изменения для военнообязанных обещают в Министерстве обороны

Система ВЛК, которая сейчас существует в Украине, имеет два противоположных недостатка, что ослабляет армию

Реформа военно-врачебных комиссий (ВВК), которую планируют ввести в ближайшее время, принесет для украинцев много интересного. В частности, как обещают в правительстве, больше не потребуется посещать территориальные центры комплектования (ТЦК), а также станут невозможными манипуляции и злоупотребления.

На сайте Министерства обороны опубликована информация о реформе, ее причинах и грядущих изменениях. Отмечается, что существующая в Украине система ВЛК имеет два противоположных недостатка: она позволяет избегать службы тем, у кого нет законных оснований, в то же время в армию могут попасть люди, имеющие серьезные болезни, что в итоге только ослабляет Вооруженные силы.

"Реформа позволит разделить решение военно-врачебной комиссии на два отдельных набора данных — медицинский и административный. Одни специалисты будут проводить медицинское освидетельствование для ВЛК, а другие — будут анализировать анонимизированные результаты этих медосмотров", – отмечается в сообщении.

Еще одно нововведение: для прохождения ВЛК больше не потребуется посещать ТЦК. Военнообязанные смогут самостоятельно выбрать больницу, где желают проходить медицинское освидетельствование. Оттуда данные будут попадать в Электронную систему здравоохранения (ЭСЗ). В дальнейшем они будут передаваться уже в медицинскую информационную систему ВСУ, которая сможет получать данные как из ЭСЗ, так и из электронного кабинета ВВК.

"Военно-врачебная комиссия получит данные о человеке, ознакомится с ними, и вынесет свое административное решение. Анонимизированные данные будут поступать на случайную комиссию, члены которой не будут знать, чьи документы рассматривают. Это исключит возможность манипуляции и злоупотребления", — говорится в сообщении.

Кроме того, теперь каждое решение будет иметь цифровой след: врачи и работники ВВК будут ставить электронные подписи, а выводы будут храниться, что позволит упростить мониторинг и проверку деятельности ВВК правоохранителями. Планируется, что реформа будет внедрена в три этапа до конца ноября 2025 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО по фактам многочисленных нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для должностных лиц поручил ликвидировать эту систему. По его мнению, ответственность должны понести в центральных органах власти по вертикали контроля за МСЭК.

25 октября Кабинет министров утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди медико-социальных экспертных комиссий. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что МСЭК в том виде, как они существуют, будут ликвидированы уже в этом году.

20 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12178, которым предлагается ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии. Проект закона предлагает с 1 января 2025 года заменить МСЭК командами врачей-практиков.