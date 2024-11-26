У Києві та низці областей оголосили тривогу: у Сумах горить багатоповерхівка після вибухів (оновлено)

Над Сумами підіймається дим

Вдень 26 листопада у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування балістичних ракет із боку російських військових.

Про це пишуть моніторингові Telegram-канали. У Повітряних силах підтверджують, що є загроза застосування балістичного озброєння із півночі.

Усіх просять залишатися в укриттях до відповідного розпорядження.

Водночас у Повітряних силах повідомляють, що для міста Суми була загроза застосування КАБів. Незабаром у місті пролунали вибухи.

"Суспільне" пише, що в Сумах після вибуху сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Над містом здіймається дим.

Подробиці встановлюються.

У Повітряних силах кажуть, що на Одещині працює ППО з розвідувального БПЛА. Тому місцеві можуть чути звуки вибухів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 листопада у Харкові пролунало кілька потужних вибухів. Це сталося вже після масованої атаки "шахедів" по Україні. Спочатку в регіоні не оголошували повітряну тривогу, а після удару по місту область почервоніла на карті.

Факт вибуху підтвердив мер Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. Згодом було встановлено, що в результаті атаки по обласному центру є 19 постраждалих. Серед них опинилися 13 жінок і 6 чоловіків. 16 поранених перебувають у середньому стані тяжкості. На жаль, ворожий снаряд влучив у двори серед житлових багатоповерхівок.