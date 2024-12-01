Ви кажете "спасибі"? Перевірте, чи є таке слово в українській мові

Мовник дав важливу пораду

В українській мові, щоб висловити подяку, багато хто використовують слова "спасибі" та "дякую". Варто розібратися, чи правильно так говорити.

Детально про це розповів доцент Київського національного університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко в ефірі "Сніданок із 1+1". За його словами, обидва ці слова можна використати.

"Вдячність можна висловлювати словом "спасибі", яке живе в наших писемних пам'ятках з 16 століття. Воно походить від сполуки слів "спаси, Боже". Ця сполука з часом зрослася в одне слово", — пояснив він.

Проте більш етикетною формою висловлювання вдячності вважається слово "дякую". Авраменко підкреслив, що його можна також посилити, додавши "дуже" чи "червоно".

"Отже, краще сказати "спасибі" чи "дякую"? Не важливо", — підсумував мовознавець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно вітатись у різний час доби українською мовою. Річ у тому, що для кожного часу буде певний відмінок. Ці правила необхідно запам’ятати, щоб більше не припуститися помилки.