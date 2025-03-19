Чому Манжосов не зробив обіцяне "викриття" Зеленського: чотири можливі причини на думку ШІ

Штучний інтелект припустив, чому не відбулося "викриття" теперішнього президента

Денис Манжосов був тривалий час учасником гумористичної студії "Квартал 95". У 2013 році актор покинув колектив через конфлікт з Володимиром Зеленським. У 2019 році Манжосов планував сенсаційну пресконференцію, на якій мав розкрити раніше невідомі факти про Володимира Зеленського. Однак цього так і не сталося.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Claude, щоб з'ясувати, чому Манжосов не наважився на пресконференцію. Зібрали основні причини такого рішення, користуючись новітніми технологіями.

Чому Манжосов не "здав" Зеленського

Актор усвідомив, що може отримати юридичні проблеми, якщо розповідатиме інформацію, не підтверджену доказами. Перед тим, як переглянути своє рішення, він міг порадитися з фахівцями.

На Манжосова могли чинити тиск, щоб він не проводив пресконфренцію з "викриття" Зеленського. Адже тоді Володимир балотувався у президенти, і це могло негативно вплинути на його репутацію.

Є ймовірність, що актор не мав справжнього компромату на Зеленського, а лише хотів привернути до себе увагу.

Між Манжосовим і Зеленським були складні стосунки, адже вони припинили співпрацю через конфлікт. Можливо, він планував розповісти невідому публіці інформацію про Володимира, аби помститися за вихід зі студії "Квартал 95". Однак, згодом передумав це робити.

Чи мав Манжосов компромат на Зеленського

Теоретично Манжосов міг знати про Зеленського те, що не було відомо широкій аудиторії. Адже він тривалий час працював з Володимиром. Однак, зважаючи на те, що Денис скасував пресконференцію може свідчити про те, що він не володів інформацією, яка б могла зіпсувати імідж на той час кандидату в президенти Зеленському.

Тому це могло бути лише інформаційним тиском чи методом привернення уваги до себе. Адже Манжосов після виходу з "Кварталу 95" практично не з'являвся на публіці чи у великих телешоу.

Після цього Манжосов дав інтерв'ю телеканалу "Прямий", де розповів, що вирішив не давати прес-конференції, оскільки усвідомив українські реалії. Він пояснив, що думав про такий захід, бо до нього телефонувало багато журналістів.

"Я давно не пірнав в українську реальність. Так вийшло що 6 років я мовчав і не розповідав, чому я покинув рідний мені колектив. Від 31 грудня мій телефон почав розриватися через майбутні вибори. Мені почали дзвонити багато журналістів. Звісно, всі телефонували із різними і дивними запитаннями, зокрема: "Чи наркоман Володимир Зеленський?" і "Чи справді він вигнав мене з "Кварталу". Я сам для себе вирішив, що маю дати розлоге інтерв’ю", – сказав він.

На запитання, чи Зеленський вживав наркотики, Денис відповів вичерпно: "Це неправда, це дурість, висмоктана з пальця".

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