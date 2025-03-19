Цигарки з "Гощі": під Києвом накрили підпільне тютюнове виробництво (відео)

Продаж підроблених сигарет здійснювався через Telegram-канал та роздрібну торговельну мережу

Національна поліція та Бюро економічної безпеки України ліквідували підпільне виробництво цигарок у Київській області. Таким чином правоохоронці запобігли попаданню на ринок майже 1 мільйона контрафактних пачок.

Про це повідомляють пресслужби БЕБ, Нацполіції та ДСР. Незаконне виробництво, приміщення для зберігання сировини та готової продукції знаходились у різних місцях Київської області. Оперативники та детективи встановили всі законспіровані місця

"Навіть фури з товаром, готові до відправки, відстоювалися певний час на парковках", — зазначають у поліції.

Продаж підроблених сигарет здійснювався через Telegram-канал та роздрібну торгівельну мережу. Перевозили за допомогою пошти по всій території України.

"Заходи з детінізація ринку підакцизної продукції, зокрема тютюнової, один із пріоритетних напрямків роботи Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Оскільки від нелегальної діяльності страждає не тільки "білий" бізнес, але й бюджет не дотримує десятки мільйонів гривень. Тож ДСР у співпраці з БЕБ вживають комплекс оперативних та слідчих заходів для знешкодження діяльності "тіньовиків", — підкреслює Націполіція.

Усього правоохоронцям вдалося вилучити:

437 500 пачок цигарок іноземних виробників,

понад 44 тонни тютюну (з якого підпільні виробники могли виготовити близько 500 тис. пачок цигарок);

3 601 600 марок акцизного податку невідомого походження

225 рулонів стрічок для виготовлення пачок цигарок,

70 картонних коробок з упаковками для сигарет,

обладнання для підготовки тютюнової суміші та інші матеріали для виробництва тютюнових виробів,

вантажні автомобілі.

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 60 млн грн.

Зараз встановлюються канали надходження сировини, коло причетних до тіньового бізнесу осіб. Кримінальне провадження розслідується за статтею 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що на думку журналіста Євгена Плінського, може йтися про продукцію нелегальної тютюнової фабрики "Гоща", яка офіційно називається ТОВ "Українське тютюнове виробництво". Таке припущення автор зробив, виходячи з того, що на фото правоохоронців потрапили пачки цигарок Mustang.

"Mustang — "фірмові" сигарети "Гощі". На сьогодні фабрика розділилася на дрібні елементи, які в різних куточках країни продовжують працювати та виробляти контрафактні сигарети. Одне з таких виробництв знаходиться прямо під Києвом, у селі Синяк Київської області. Буквально вчора в цьому селі правоохоронці виявили одну з ліній, яка раніше працювала в Гощі, а також велику кількість як готової продукції, так і сировини", — зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україну заповнили нелегальні цигарки. Від дій тіньовиків страждає на десятки мільярдів не лише бюджет, по кишені б’ють і споживачів