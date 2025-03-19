Порошенко підіграв Путіну, заявивши, що РФ не атакує лікарні та енергетику – експерт

Росіяни регулярно обстрілюють українські інфраструктурні об’єкти

Заява народного депутата Петра Порошенка про те, що РФ не завдає ударів по лікарнях та енергетиці в Україні, грає на руку Путіну. Про це заявив експерт Валентин Гладких.

"На російському телебаченні радо цитують виступ Порошенка і кажуть, що нарешті він "решился на немыслимое – рассказать правду о действиях России" – заявив Гладких.

"Такі заяви Порошенка – ще один привід згадати про його давні контакти з РФ: "жму руку, обнимаю" Путіну; торгівлю вуглем з ОРДЛО; вкрадену разом з Медведчуком трубу; завод, який працював у Росії навіть під час війни", — відзначив Гладких.

Також він нагадав, що Росія регулярно атакує та руйнує цивільні об’єкти в Україні.

Як повідомлялося раніше, на думку політичного експерта Петра Олещука, заяви Порошенка та його оточення розхитують державу та звучать в унісон із кремлівськими пропагандистами.

Нагадаємо, у лютому РНБО ввела санкції щодо колишнього президента. Підставами для цього стали дії на шкоду державним інтересам України. Зокрема, відкрита кримінальна справа про державну зраду, коли Порошенко у змові з Медведчуком і керівництвом РФ дозволив "Центренерго" купувати вугілля в "лднр".