Понад $50 млрд для України? У Кабміні розказали, як ЄС і Київ починають карати росіян

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина розповіла "Телеграфу", яким саме чином арештовані гроші російських олігархів почнуть працювати на українську економіку

Невдовзі на Україну чекатимуть ще кілька дуже позитивних новин у контексті використання заморожених російських активів (як суверенних, так і приватних), і може йтися про десятки мільярдів доларів. Ці реальні кошти надходитимуть в Україну для підтримки її економіки.

Про це "Телеграфу" розповіла віцепрем'єр-міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, коментуючи продовження фінансових надходжень із Заходу на фоні російської агресії, ризиків тиску на українську економіку через війну й на тлі острахів про можливе скорочення підтримки США після президентських виборів.

— Чи отримає Україна якісь додаткові фінансові ресурси, окрім підтримки ЄС на 4 млрд євро цьогоріч та щомісячні транші в 1,5 млрд євро наступного року?

— Будемо розморожувати російські активи [на користь України]. Поки що є неформальна домовленість за результатами вчорашньої зустрічі (у Києві з новою очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас, головою Євроради Антоніу Коштою — Авт.). Це буде нескінчений постійний процес [фінансових надходжень] від російських грошей і всіх їх активів. Ми продумали у тому числі і [юридичну] концепцію. Це незабаром додатково будемо ще обговорювати з Каєю Каллас.

Зараз дуже багато активів РФ заморожено, і це не тільки її суверенні капітали. Ними треба користуватися, тому що росіяни бояться не зброї, а того, що всередині їх країни буде [економічна] дестабілізація. Коли ж результатами (наслідками) їх ворожих обстрілів стає стягнення заморожених коштів, які конкретно належать [російським] олігархам, то це матиме достатньо серйозний ефект.

З представниками ЄС ми вели перемовини стосовно використання всіх заморожених активів, які належать РФ. Ми чекали поки буде рішення по $50 млрд. Зараз вже є ця юридична архітектура, і тому ми вже [практично] почнемо над цим працювати.

— Якщо говорити про приватний капітал російських олігархів, про який порядок цифр може йтися?

— Давайте зараз говорити про те, що після того, як було прийняте рішення про використання $50 млрд (йдеться про кредит для Києва на цю суму коштом арештованого капіталу РФ, позика забезпечуватиметься коштом заморожених грошей росіян, коли саме і як надійдуть ці доходи від російських коштів — питання поки відкрите. — Авт.), Україна починає перемовини стосовно взагалі управління всім тілом заморожених російських активів (суверенних і приватних. — Авт.). Але поки що краще не спекулювати цією складною темою.

— Уточніть, які фінансові зиски саме Євросоюз має і матиме від перенаправлення коштів Україні із заморожених активів росіян?

— Зиск з цього мають власне самі юридичні і фізичні особи РФ, щодо яких застосовані санкції. Вони зберігають ці кошти в найкращих юрисдикціях світу. Ці активи особисто під політичним контролем урядів [західних країн]. Вони не мають такого luxury (люксових умов. — Авт.) в Російській Федерації. Ба більше, це здійснюється безкоштовно.

— Тобто Україна вже може чітко розраховувати на ці $50 млрд?

— Навіть більше.

Зазначимо, напередодні за результатами зустрічі в Києві президента України Володимира Зеленського з президентом Євроради Антоніу Коштою та високою представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас, комісаркою ЄС із питань розширення Мартою Кос стало відомо, що Брюссель готує проти РФ 15-ий пакет санкцій, вже цього місяця Євросоюз виділить Києву 4,2 мільярда євро фінансової допомоги. А з наступного місяця (січня 2025), європейці будуть надавати протягом цілого року щомісяця ще по 1,5 млрд євро підтримки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Канаді прокоментували надання Україні кредиту за рахунок РФ.