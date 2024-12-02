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Понад $50 млрд для України? У Кабміні розказали, як ЄС і Київ починають карати росіян

Автор
Дмитро Дубенський
Дата публікації
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Автор
Ольга Стефанішина про арештовані активи РФ Новина оновлена 02 грудня 2024, 10:54
Ольга Стефанішина про арештовані активи РФ. Фото Колаж "Телеграфа"

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина розповіла "Телеграфу", яким саме чином арештовані гроші російських олігархів почнуть працювати на українську економіку

Невдовзі на Україну чекатимуть ще кілька дуже позитивних новин у контексті використання заморожених російських активів (як суверенних, так і приватних), і може йтися про десятки мільярдів доларів. Ці реальні кошти надходитимуть в Україну для підтримки її економіки.

Про це "Телеграфу" розповіла віцепрем'єр-міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, коментуючи продовження фінансових надходжень із Заходу на фоні російської агресії, ризиків тиску на українську економіку через війну й на тлі острахів про можливе скорочення підтримки США після президентських виборів.

— Чи отримає Україна якісь додаткові фінансові ресурси, окрім підтримки ЄС на 4 млрд євро цьогоріч та щомісячні транші в 1,5 млрд євро наступного року?

Будемо розморожувати російські активи [на користь України]. Поки що є неформальна домовленість за результатами вчорашньої зустрічі (у Києві з новою очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас, головою Євроради Антоніу Коштою — Авт.). Це буде нескінчений постійний процес [фінансових надходжень] від російських грошей і всіх їх активів. Ми продумали у тому числі і [юридичну] концепцію. Це незабаром додатково будемо ще обговорювати з Каєю Каллас.

Зараз дуже багато активів РФ заморожено, і це не тільки її суверенні капітали. Ними треба користуватися, тому що росіяни бояться не зброї, а того, що всередині їх країни буде [економічна] дестабілізація. Коли ж результатами (наслідками) їх ворожих обстрілів стає стягнення заморожених коштів, які конкретно належать [російським] олігархам, то це матиме достатньо серйозний ефект.

З представниками ЄС ми вели перемовини стосовно використання всіх заморожених активів, які належать РФ. Ми чекали поки буде рішення по $50 млрд. Зараз вже є ця юридична архітектура, і тому ми вже [практично] почнемо над цим працювати.

— Якщо говорити про приватний капітал російських олігархів, про який порядок цифр може йтися?

Давайте зараз говорити про те, що після того, як було прийняте рішення про використання $50 млрд (йдеться про кредит для Києва на цю суму коштом арештованого капіталу РФ, позика забезпечуватиметься коштом заморожених грошей росіян, коли саме і як надійдуть ці доходи від російських коштів питання поки відкрите. Авт.), Україна починає перемовини стосовно взагалі управління всім тілом заморожених російських активів (суверенних і приватних. — Авт.). Але поки що краще не спекулювати цією складною темою.

— Уточніть, які фінансові зиски саме Євросоюз має і матиме від перенаправлення коштів Україні із заморожених активів росіян?

Зиск з цього мають власне самі юридичні і фізичні особи РФ, щодо яких застосовані санкції. Вони зберігають ці кошти в найкращих юрисдикціях світу. Ці активи особисто під політичним контролем урядів [західних країн]. Вони не мають такого luxury (люксових умов. — Авт.) в Російській Федерації. Ба більше, це здійснюється безкоштовно.

— Тобто Україна вже може чітко розраховувати на ці $50 млрд?

Навіть більше.

Зазначимо, напередодні за результатами зустрічі в Києві президента України Володимира Зеленського з президентом Євроради Антоніу Коштою та високою представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас, комісаркою ЄС із питань розширення Мартою Кос стало відомо, що Брюссель готує проти РФ 15-ий пакет санкцій, вже цього місяця Євросоюз виділить Києву 4,2 мільярда євро фінансової допомоги. А з наступного місяця (січня 2025), європейці будуть надавати протягом цілого року щомісяця ще по 1,5 млрд євро підтримки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Канаді прокоментували надання Україні кредиту за рахунок РФ.

Теги:
#Україна #Гроші #активи РФ