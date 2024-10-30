Росія повинна усе відшкодувати: в Канаді прокоментували надання Україні кредиту за рахунок РФ

Росія не отримає жодного цента з заморожених грошей, поки не відшкодує збитки України

Росія повинна відшкодувати абсолютно усі збитки, яких зазнала Україна внаслідок вторгнення російського режиму. До того моменту усі активи Росії будуть заморожені, а Україна буде отримувати допомогу коштом російських окупантів.

Про це заявила міністр фінансів Канади Христя Фріланд, коментуючи надання Україні кредиту на 50 млрд доларів за рахунок активів російського режиму, повідомив "Укрінформ". Вона зазначила, що Канада вітає досягнення консенсусу "Групою семи".

"Твердою позицією Канади завжди було те, що агресор мусить заплатити за спричинені ним руйнування. Демократії та їх мешканці або ж мужні українці не можуть бути єдиним відповідальними за фінансовий тягар путінської загарбницької війни", – зазначила вона.

Фріланд додала, що рішення G7 можна назвати історичним – воно гарантує, що заморожені активи російського режиму будуть використані саме для підтримки України. Росія не отримає жодного цента з цих грошей, поки не відшкодує збитки України.

Як повідомлялося раніше, 50 млрд доларів мають бути виділені як фінансова допомога. Повертати ці кошти доведеться, якщо буде отримано доступ до всіх російських активів, або країна-агресор виплатить репарації після війни. Але доти Україна не винна жодного відсотка за цими коштами.

23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно схвалила виділення кредиту для України у розмірі до 35 млрд євро. Гроші підуть із податків за надприбутками від заморожених активів Росії. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Велика Британія в рамках цієї ж програми надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд). Ці кошти підуть на закупівлю необхідного військового обладнання.

24 жовтня Президент США Джозеф Байден підтвердив надання Україні 20 мільярдів доларів у рамках кредиту на 50 мільярдів. Кредит гарантований замороженими активами Росії, буде погашатися за рахунок доходів від них та є нагадуванням так званому "президенту" Володимиру Путіну, що він не переможе.