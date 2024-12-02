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Более $50 млрд для Украины? В Кабмине рассказали, как ЕС и Киев начинают наказывать россиян

Автор
Дмитрий Дубенский
Дата публикации
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Автор
Ольга Стефанишина об арестованных активах РФ Новость обновлена 02 декабря 2024, 10:54
Ольга Стефанишина об арестованных активах РФ. Фото Колаж "Телеграфа"

Вицепремьер Ольга Стефанишина рассказала "Телеграфу", каким именно образом арестованные деньги российских олигархов начнут работать на украинскую экономику

Вскоре Украину будут ждать еще несколько очень положительных новостей в контексте использования замороженных российских активов (как суверенных, так и частных), и речь может идти о десятках миллиардов долларов. Эти реальные средства будут поступать в Украину для поддержки ее экономики.

Об этом "Телеграфу" рассказала вице-премьер-министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, комментируя продолжение финансовых поступлений с Запада на фоне российской агрессии, рисков давления на украинскую экономику из-за войны и страхов о возможном сокращении поддержки США после президентских выборов.

— Получит ли Украина какие-то дополнительные финансовые ресурсы, кроме поддержки ЕС на 4 млрд евро в этом году и ежемесячных траншей в 1,5 млрд евро в следующем году?

- Будем размораживать российские активы [в пользу Украины]. Пока есть неформальная договоренность по результатам вчерашней встречи (в Киеве с новой главой дипломатии ЕС Каей Каллас, главой Евросовета Антониу Коштой — Авт.). Это будет нескончаемый неизменный процесс [денежных поступлений] от российских средств и всех их активов. Мы продумали в том числе и [юридическую] концепцию. Это в скором времени дополнительно будем еще обсуждать с Каей Каллас.

Сейчас очень много активов РФ заморожено, и это не только ее суверенные капиталы. Ими нужно пользоваться, потому что россияне боятся не оружия, а того, что внутри их страны будет [экономическая] дестабилизация. Когда же результатами (последствиями) их вражеских обстрелов становится взыскание замороженных средств, непосредственно принадлежащих [российским] олигархам, это будет иметь достаточно серьезный эффект.

С представителями ЕС мы вели переговоры по использованию всех замороженных активов, принадлежащих РФ. Мы ждали пока будет решение по $50 млрд. Сейчас уже есть эта юридическая архитектура, и поэтому мы уже [практически] начнем над этим работать.

— Если говорить о частном капитале российских олигархов, о каком порядке цифр может идти речь?

Давайте сейчас говорить о том, что после того, как было принято решение об использовании $50 млрд (речь идет о кредите для Киева на эту сумму на средства арестованного капитала РФ, заем будет обеспечиваться за счет замороженных денег россиян, когда именно и как поступят эти доходы от российских средств вопрос пока открытый. Авт.), Украина начинает переговоры относительно вообще управления всем телом замороженных российских активов (суверенных и частных). Но пока лучше не спекулировать на этой сложной теме.

— Уточните, какие финансовые выгоды именно Евросоюз имеет и будет иметь от перенаправления средств Украине из замороженных активов россиян?

Выгоду с этого имеют сами юридические и физические лица РФ, в отношении которых применены санкции. Они хранят эти средства в лучших юрисдикциях мира. Эти активы лично под политическим контролем правительств [западных стран]. У них нет такого luxury (люксовых условий. — Авт.) в Российской Федерации. Более того, это осуществляется бесплатно.

— То есть, Украина уже может четко рассчитывать на эти $50 млрд?

Даже больше.

Отметим, накануне по результатам встречи в Киеве президента Украины Владимира Зеленского с президентом Евросовета Антониу Коштой и высокой представительницей ЕС по иностранным делам Каей Каллас, комиссаршей ЕС по вопросам расширения Мартой Кос стало известно, что Брюссель готовит против РФ 15-й пакет санкций, уже в этом месяце Евросоюз выделит Киеву 4,2 млрд евро финансовой помощи. А со следующего месяца (январь 2025) европейцы будут предоставлять в течение целого года ежемесячно еще по 1,5 млрд евро поддержки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Канаде прокомментировали предоставление Украине кредита за счет РФ.

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#Украина #Деньги #активы РФ