Более $50 млрд для Украины? В Кабмине рассказали, как ЕС и Киев начинают наказывать россиян

Вицепремьер Ольга Стефанишина рассказала "Телеграфу", каким именно образом арестованные деньги российских олигархов начнут работать на украинскую экономику

Вскоре Украину будут ждать еще несколько очень положительных новостей в контексте использования замороженных российских активов (как суверенных, так и частных), и речь может идти о десятках миллиардов долларов. Эти реальные средства будут поступать в Украину для поддержки ее экономики.

Об этом "Телеграфу" рассказала вице-премьер-министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, комментируя продолжение финансовых поступлений с Запада на фоне российской агрессии, рисков давления на украинскую экономику из-за войны и страхов о возможном сокращении поддержки США после президентских выборов.

— Получит ли Украина какие-то дополнительные финансовые ресурсы, кроме поддержки ЕС на 4 млрд евро в этом году и ежемесячных траншей в 1,5 млрд евро в следующем году?

- Будем размораживать российские активы [в пользу Украины]. Пока есть неформальная договоренность по результатам вчерашней встречи (в Киеве с новой главой дипломатии ЕС Каей Каллас, главой Евросовета Антониу Коштой — Авт.). Это будет нескончаемый неизменный процесс [денежных поступлений] от российских средств и всех их активов. Мы продумали в том числе и [юридическую] концепцию. Это в скором времени дополнительно будем еще обсуждать с Каей Каллас.

Сейчас очень много активов РФ заморожено, и это не только ее суверенные капиталы. Ими нужно пользоваться, потому что россияне боятся не оружия, а того, что внутри их страны будет [экономическая] дестабилизация. Когда же результатами (последствиями) их вражеских обстрелов становится взыскание замороженных средств, непосредственно принадлежащих [российским] олигархам, это будет иметь достаточно серьезный эффект.

С представителями ЕС мы вели переговоры по использованию всех замороженных активов, принадлежащих РФ. Мы ждали пока будет решение по $50 млрд. Сейчас уже есть эта юридическая архитектура, и поэтому мы уже [практически] начнем над этим работать.

— Если говорить о частном капитале российских олигархов, о каком порядке цифр может идти речь?

— Давайте сейчас говорить о том, что после того, как было принято решение об использовании $50 млрд (речь идет о кредите для Киева на эту сумму на средства арестованного капитала РФ, заем будет обеспечиваться за счет замороженных денег россиян, когда именно и как поступят эти доходы от российских средств — вопрос пока открытый. — Авт.), Украина начинает переговоры относительно вообще управления всем телом замороженных российских активов (суверенных и частных). Но пока лучше не спекулировать на этой сложной теме.

— Уточните, какие финансовые выгоды именно Евросоюз имеет и будет иметь от перенаправления средств Украине из замороженных активов россиян?

— Выгоду с этого имеют сами юридические и физические лица РФ, в отношении которых применены санкции. Они хранят эти средства в лучших юрисдикциях мира. Эти активы лично под политическим контролем правительств [западных стран]. У них нет такого luxury (люксовых условий. — Авт.) в Российской Федерации. Более того, это осуществляется бесплатно.

— То есть, Украина уже может четко рассчитывать на эти $50 млрд?

– Даже больше.

Отметим, накануне по результатам встречи в Киеве президента Украины Владимира Зеленского с президентом Евросовета Антониу Коштой и высокой представительницей ЕС по иностранным делам Каей Каллас, комиссаршей ЕС по вопросам расширения Мартой Кос стало известно, что Брюссель готовит против РФ 15-й пакет санкций, уже в этом месяце Евросоюз выделит Киеву 4,2 млрд евро финансовой помощи. А со следующего месяца (январь 2025) европейцы будут предоставлять в течение целого года ежемесячно еще по 1,5 млрд евро поддержки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Канаде прокомментировали предоставление Украине кредита за счет РФ.