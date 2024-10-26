Офіційно: країни G7 погодили кредит в 50 мільярдів доларів для України за російський рахунок

Україна почне отримувати кошти за цим кредитом вже до кінця 2024 року

Керівники країн "Групи семи" (G7) остаточно домовилися про надання Україні кредиту на суму в 50 мільярдів доларів США. Кредит буде забезпечений доходами від заморожених активів російського режиму.

Про це сказано в офіційній заяві "Групи семи". Зазначається, що мета – почати виплату призначених Україні грошей вже до кінця 2024 року.

"Ці кредити обслуговуватимуться і погашатимуться майбутніми потоками надзвичайних доходів, одержуваних з іммобілізації російських суверенних активів… Наша мета — почати виплату коштів до кінця року. Велика сімка залишається непохитною у своїй солідарності в підтримці боротьби України за свободу, за її відновлення і реконструкцію. А час не на боці Путіна", – сказано у заяві.

Як повідомлялося раніше, 50 млрд доларів мають бути виділені як фінансова допомога. Повертати ці кошти доведеться, якщо буде отримано доступ до всіх російських активів, або країна-агресор виплатить репарації після війни. Але доти Україна не винна жодного відсотка за цими коштами.

23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно схвалила виділення кредиту для України у розмірі до 35 млрд євро. Гроші підуть із податків за надприбутками від заморожених активів Росії. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Велика Британія в рамках цієї ж програми надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд). Ці кошти підуть на закупівлю необхідного військового обладнання.

24 жовтня Президент США Джозеф Байден підтвердив надання Україні 20 мільярдів доларів у рамках кредиту на 50 мільярдів. Кредит гарантований замороженими активами Росії, буде погашатися за рахунок доходів від них та є нагадуванням так званому "президенту" Володимиру Путіну, що він не переможе.