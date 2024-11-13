Блінкен дав дві важливі обіцянки щодо війни в Україні

Україна має максимально послабити тиск Росії і не дати Путіну досягти успіху, але для цього їй потрібна масштабна допомога

Державний секретар США Ентоні Блінкен стверджує, що північнокорейські сили втягнуті у війну в Україні та вже буквально у бою. За це він вимагає твердої відповіді для Росії та обіцяє, що країна-агресор її отримає.

Блінкен зробив таку заяву під час зустрічі з журналістами у Брюсселі після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте. Про це пише Reuters.

"Сьогодні ми провели дуже продуктивну розмову про нашу постійну підтримку України перед тривалою російською агресією. І додатковий елемент КНДР, північнокорейські сили, втягнуті у війну, і тепер уже буквально бою, потребує і отримає жорстку відповідь ", — зазначив Блінкен.

Крім того, Блінкен обіцяє, що Україна отримає допомогу від НАТО в такому масштабі, щоб ЗСУ були готові продовжити бойові дії у 2025 році.

"Ми маємо зробити більше для того, щоб Україна могла залишатися в боротьбі і була здатна максимально послабити тиск Росії й не дати Путіну досягти успіху в Україні. Зокрема, про це ми говорили сьогодні вранці, тому що тепер ми бачимо, що північнокорейці активно діють в Україні", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ЄС загрожують КНДР за відправку армії. Глава дипломатії ЄС Джозеф Боррель зробив грізну заяву.