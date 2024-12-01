Перший день на посаді: нові лідери ЄС зустрілися з Зеленським (ексклюзивні фото)

Візит не був анонсований

Нові лідери Європейського союзу у перші години перебування на своїх посадах відвідали Київ із неоголошеним візитом. Там вони провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив Зеленський у своєму telegram-каналі. До української столиці прибули нові глава дипломатії ЄС Кая Каллас, голова Євроради Антоніу Кошта, а також комісар з питань розширення ЄС Марта Кос.

"Такий символічний початок роботи відображає головні пріоритети для всіх нас у Європі", — написав президент України після брифінгу з Коштою.

На брифінгу відвідав кореспондент Телеграфа Ян Доброносов.

Крім того, Зеленський зазначив, що обговорив з Каллас питання передачі систем ППО.

Як відомо, влітку 2024 року відбулися загальноєвропейські вибори, внаслідок яких було призначено нове керівництво інституцій ЄС. Буваючи прем’єр Естонії Каллас змінила Жозепа Борреля на посаді верховного представника ЄС у справах зовнішньої політики та безпеки. Колишній прем’єр Португалії Кошта змінив Шарля Мішеля на посаді голови Євроради.

Голову Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєна було переобрано на другий термін, що в історії ЄС трапляється вперше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розповідав про те, хто став новими лідерами ЄС і як це вплине на Україну.