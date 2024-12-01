"Тисячу Зеленського" вже можна отримати: як подати заявку і на що витратити гроші

Ці гроші можна витрачатися далеко не на все

Відсьогодні, 1 грудня, українці мають змогу отримати тисячу гривень у рамках соціальної програми "Зимова єПідтримка", яку люди вже встигли прозвати "Тисячею Зеленського". Право отримання грошової допомоги має кожен.

На сайті "Дія" розповіли докладніше про це. Зазначається, що подати заяву можна протягом усього зимового періоду – до 28 лютого 2025 року, а використати кошти – до 31 грудня 2025 року.

Варто додати, що ці гроші можна витрачати далеко не на все.

Покрокова інструкція

Авторизуйтесь у "Дії";

У Сервісах виберіть Зимова єПідтримка";

Клацніть "Подати нову заявку" та "Почати";

Виберіть, для кого призначена виплата – для себе чи дитини. Якщо для дитини має підвантажитись свідоцтво про народження в Дії. Якщо не підтягнулося – натисніть "Додати свідоцтво".

Виберіть рахунок для виплати;

Перевірте дані, поставте пташку в "Я перебуваю на території України" та натисніть "Надіслати".

На що можна витратити гроші?

комунальні платежі, медичні, ветеринарні чи юридичні послуги;

освіта, спорт, відпочинок, транспорт, мобільний зв’язок, страхування;

благодійність: пожертвувати на ЗСУ або купити військові облігації;

салони краси, розваги та інші послуги.

Нагадаємо, раніше люди по-різному відреагували на ініціативу глави держави щодо роздачі тисяч гривень. Реакцію українців ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" за посиланням.