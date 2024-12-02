Генерал розповів про причини відступу ЗСУ на Донбасі та чи винен у цьому Сирський

Україна повинна була створити резерви

Нові втрати Україною територій почалися після призначення Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних Сил України у лютому 2024 року. Проте основи цього процесу були закладені під час цієї провальної контрнаступальної операції влітку 2023 року.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних сил України у 2014−2019 роках генерал Віктор Муженко. На його думку, провальної контрнаступальної операції не повинно було бути.

"Ми мали цей час використати для створення резервів. І ці резерви мали б бути в бригадах та тактичних угрупованнях, тобто у кожного командира свій резерв, яким він міг керувати, застосовувати, яким допомагати й сприяти підпорядкованим частинам і з'єднанням виконувати поставлені бойові завдання. Хоч в наступі, хоч в обороні. Це мова про оперативний резерв", — підкреслив генерал.

Також, за його словами, повинен бути й стратегічний резерв, який би включав п’ять формувань рівня корпусу по п’ять-сім бригад. З них два мобільні компоненти — десантно-штурмових військ і морської піхоти, які їх мали серйозно посилити.

"Тоді, у 2022 році, вже ставало питання переходу на дивізійну систему. До нагальності цього питання ми зараз знов повертаємось. Так от, нічого ж не було зроблено. Були відповідні проєкти змін в організаційно-штатній структурі Збройних Сил, в тому числі з переходом на дивізійно-корпусну систему. Однак чомусь їх не сприйняли. Не знаю, на якому рівні — військового командування, політичного керівництва або верховного головнокомандувача", — зазначив Муженко.

Він наголосив, що ЗСУ і досі воюють взводними опорними пунктами, які діють однією лінією на фронті. На думку генерала, так воювати не можна.

"Сирського звинувачують в так званому мікроменеджменті, що йому доводиться здійснювати управління цими взводними опорними пунктами. Так, тому що немає сил і засобів, немає глибокоешелонованої оборони, немає резервів, які можна було б застосовувати керівникам різних рівнів управління", — наголосив Муженко.

За його словами, ця проблема існує вже рік, вона виникла якраз після провалу нашої контрнаступальної стратегічної операції. Генерал нагадав, що 10 жовтня 2023 року офіційно почався російський наступ і Росія остаточно перехопила ініціативу на момент заміни головнокомандувача, за два тижні до падіння Авдіївки, яка стала саме цією точкою біфуркації.

"Так, є факт, що втрати територій почалися після призначення Сирського. Однак основи цього процесу були закладені під час цієї провальної контрнаступальної операції. Відповідно і відсутність резерву, і зрив мобілізації. Тому ця ситуація, вважаю, можливо з певною затримкою на тиждень-два, хай на місяць, все одно мала об'єктивно трапитись", — підкреслив Муженко.

Нагадаємо, Муженко розповів про 4 помилки влади та військового керівництва за два роки великої війни. Він також відповів, як їх можна було уникнути.