Сирського хочуть звільнити? Генерал ЗСУ розповів, як у цьому замішана Безугла

За словами генерала Кривоноса, Безуглу використовують як "лакмусовий папірець" для перевірки настроїв у суспільстві.

Генерал ЗСУ, колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій та заступник секретаря РНБО України Сергій Кривоніс заявив, що нардеп Мар’яна Безугла робить все можливе, щоб домогтися звільнення головкому Збройних сил України Олександра Сирського.

Про це він заявив в ефірі "Київ 24". За словами Кривоноса, Безуглу використовують як "лакмусовий папірець" для перевірки настроїв у суспільстві.

Генерал заявив, що Безугла своїми заявами на адресу військових, мовляв, вони нібито "винні" у проблемах на фронті, насправді відволікає суспільство від реальних проблем.

"Вона звинувачує військових у "совку". Вибачте, людина, яка народилася за три роки до розпаду Радянського Союзу, розповідає, що цей "совок" являє собою. Проблеми у Збройних силах України — це не "совок". Це проблеми української армії 2000-х років, які ми отримали завдяки бездіяльності наших попередніх керівників", — заявив Кривоніс.

До речі, раніше Мар’яна Безугла виступала за звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України. Також вона називала його "живим ідолом", за що ставала героїнею скандалів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Мар’яна Безугла та Надія Савченко написали одна на одну заяви до правоохоронних органів.