Генерал рассказал о причинах отступления ВСУ на Донбассе и виноват ли в этом Сырский

Украина должна была создать резервы

Новые потери Украиной территорий начались после назначения Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными Силами Украины в феврале 2024 года. Однако основы этого процесса были заложены в ходе этой провальной контрнаступательной операции летом 2023 года.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными силами Украины в 2014-2019 годах генерал Виктор Муженко. По его мнению, провальной контрнаступательной операции не должно было быть.

"Мы должны были это время использовать для создания резервов. И эти резервы должны быть в бригадах и тактических группировках, то есть у каждого командира свой резерв, которым он мог управлять, применять, которым помогать и способствовать подчиненным частям и соединениям выполнять поставленные боевые задачи. Хоть в наступлении, хоть в обороне. Речь идет об оперативном резерве", — подчеркнул генерал.

Также, по его словам, должен быть и стратегический резерв, включающий пять формирований уровня корпуса по пять-семь бригад. Из них два мобильных компонента — десантно-штурмовых войск и морской пехоты, которые их должны были серьезно усилить.

"Тогда, в 2022 году, уже становился вопрос перехода на дивизионную систему. К актуальности этого вопроса мы сейчас снова возвращаемся. Так вот, ничего же не было сделано. Были соответствующие проекты изменений в организационно-штатной структуре Вооруженных Сил, в том числе с переходом на дивизионно-корпусную систему. Однако почему-то их не восприняли. Не знаю, на каком уровне – военного командования, политического руководства или верховного главнокомандующего", — отметил Муженко.

Он подчеркнул, что ВСУ до сих пор воюют взводными опорными пунктами, которые действуют одной линией на фронте. По мнению генерала, так воевать нельзя.

"Сырского обвиняют в так называемом микроменеджменте, что ему приходится осуществлять управление этими взводными опорными пунктами. Да, потому что нет сил и средств, нет глубокоэшелонированной обороны, нет резервов, которые можно было бы применять руководителям разных уровней управления", — подчеркнул Муженко.

По его словам, эта проблема существует уже год, она возникла как раз после провала нашей стратегической операции. Генерал напомнил, что 10 октября 2023 официально началось российское наступление и Россия окончательно перехватила инициативу на момент замены главнокомандующего, за две недели до падения Авдеевки, которая стала именно этой точкой бифуркации.

"Да, есть факт, что потери территорий начались после назначения Сырского. Однако основы этого процесса были заложены во время этой провальной контрнаступательной операции. Соответственно и отсутствие резерва, и срыв мобилизации. Поэтому эта ситуация, считаю, возможно с определенной задержкой на неделю-две, пусть на месяц, все равно должна объективно случиться", — подчеркнул Муженко.

Напомним, Муженко рассказал о 4 ошибках власти и военного руководства за два года большой войны. Он также ответил, как их можно было избежать.